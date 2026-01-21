Prohens ensalza el "liderazgo turístico" de Baleares en la UE y posiciona a las islas como destino cultural

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, del PP, ha ensalzado este martes en la Feria Internacional de Turismo 2026 (Fitur) el "liderazgo turístico" ejercido por las islas en la Unión Europea (UE), al tiempo que ha remarcado su apuesta por desestacionalizar la actividad turística y posicionar a Baleares como destino cultural.

Durante su intervención en el estand de las islas en Fitur, la presidenta se ha mostrado orgullosa de que el archipiélago "vuelva a ejercer el liderazgo turístico" a la vez que "conjuga" este "éxito" con el "bienestar" de las personas residentes.

"Nos sentimos muy orgullosos de ser una comunidad turística, de nuestro sector, de los agentes económicos y sociales, de nuestro pasado, del liderazgo ejercido desde unas islas en medio del Mediterráneo, influyendo en el mundo", ha agregado.

En ese sentido, la presidenta ha celebrado la aprobación de un dictamen de la Administración balear en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, que aborda la gestión de los flujos turísticos, el crecimiento "en valor" y "no tanto en volumen", la circularidad, la sostenibilidad de los recursos naturales o la apuesta por la innovación y el talento.

"Hemos registrado un crecimiento superior al de toda España y la media europea", ha apuntado Prohens, señalando que esta actividad "jamás podrá ser" un "muro", sino que debe entenderse como "un puente entre culturas y pueblos". "El turismo es y será y continuará siendo bienvenido", ha subrayado.

INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Después de reivindicar la cultura, el patrimonio y la gastronomía de Baleares, la presidenta autonómica ha apostado por seguir incidiendo en el fortalecimiento del turismo a través de la innovación, la formación y la sostenibilidad, los tres ejes que, ha dicho, han marcado la gestión del Ejecutivo regional en este sector.

En ese sentido, Prohens ha mencionado la puesta en marcha de una aplicación "pionera" en el segundo trimestre del año, muy vinculada al gemelo digital, que permitirá ofrecer datos en directo sobre la ocupación de las playas, la temperatura del agua o la bandera que ondea en la costa.

En el terreno de la formación, la dirigente balear ha apostado por el "reposicionamiento" de la Escola de Hostelería de les Illes Balears, con el impulso a la creación de dos nuevos másteres universitarios relacionados con la dirección hotelera o formación en restauración.

Y en cuanto a la sostenibilidad, la presidenta ha remarcado en los avances en la desestacionalización de la actividad turística y la transformación del modelo, con medidas como la negociación de la convocatoria del impuesto turístico y algunos incentivos para las estancias en temporada baja.

RÉCORD DE VISITANTES EN MEDIA Y BAJA TEMPORADA

En ese punto, ha trasladado que Baleares ha registrado los mejores datos de temporada baja y media de su historia, con 741.000 visitantes entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, un 12 % más que el mismo periodo del año anterior.

Todo en ello en un contexto marcado por la "apuesta sin precedentes" de Ejecutivo balear por la actividad turística, ha dicho Prohens, que ha criticado que la "carencia" de inversiones "es lo que provoca el desequilibrio entre turista y residente".

Finalmente, ha recordado que Palma de Mallorca aspira a ser Capital de la Cultura en 2031 y ha explicado algunas iniciativas que, bajo su punto de vista, refuerzan el posicionamiento de las islas como destino cultural, como la acogida de la primera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Art Cologne Mallorca en el Palacio de Congresos de Palma, entre el 9 y el 12 de abril.