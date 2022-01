El PSC pide una comisión de investigación en el Parlament por la "politización de los cambios" en Mossos

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, ha anunciado este lunes que pedirán una comisión de investigación en el Parlament por la "politización de los cambios" que ven en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Así lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara, después de asegurar que las explicaciones que ofreció en comisión el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, fueron insuficientes: "Hay demasiadas sombras en los argumentos que apoyan sus decisiones. Son explicaciones insuficientes para todas las dudas que tenemos".

Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar una comisión de investigación, que llevarán a votación en el próximo pleno, y ha pedido al resto de grupos de la oposición que fueron críticos con Elena a sumarse.

Según Romero, el conseller no dilucidó la "purga" que consideran que hay detrás de los cambios en la cúpula y el cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero tampoco por qué hay actas de sanción abiertas por la policía catalana sin tramitar, y el cambio de la defensa jurídica al Departamento de Presidencia.

"Son cambios que marcan y muestran una politización del cuerpo de Mossos d'Esquadra", ha sostenido Romero, que considera que detrás de estos cambios hay una voluntad de tapar supuestos casos de corrupción, ha dicho.

LICENCIAS POR EDAD

Después de que la Mesa del Parlament haya eliminado las licencias por edad, la portavoz socialista ha explicitado que es una buena noticia porque, a su juicio, pone fin "a un privilegio injustificable e incomprensible".

También ha mostrado su respeto por el exletrado mayor de la Cámara Antoni Bayona, que ha enviado un documento a la Mesa en el que plantea abrir una investigación sobre trabas a la transparencia en el caso sobre las 'licencias de edad' de la Cámara, pero ha evitado opinar sobre si debería dimitir la secretaria general del Parlament, Esther Andreu.

Tampoco lo ha hecho Romero, que ha asegurado que corresponde a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pronunciarse al respecto porque es ella la encargada de nombrarla, y cree que es la Mesa la que debe esgrimir qué posición y qué medidas toma ante los hechos que relata el exletrado mayor.

Para Romero, es importante velar por las instituciones catalanas y por prestigiar el Parlament para que sea un ejemplo "de transparencia, rigurosidad y seriedad, y para que se corrija todo lo que no se ha hecho bien".

"No podemos seguir con estos espectáculos. Borràs, que hoy se ha visto con Salvador Illa, sabe que nos tendrá a su lado si su objetivo es prestigiar la institución. No nos va bien que el Parlament esté en boca de todos por temas que no son importantes", ha destacado.

DIETAS DE LOS DIPUTADOS

En relación a si los grupos han abordado la cuestión de las dietas de los diputados, ha explicado que están trabajando diferentes propuestas y analizando también lo que hacen otros parlamentos autonómicos, y ha pedido tener en cuenta que los diputados también trabajan en el territorio y que no hay una fecha para llegar a un acuerdo.

También ha justificado que el PSC-Units se abstenga este miércoles cuando el pleno vote sobre la interposición de un recurso contencioso-administrativo con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo (TS), en contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà.

"Haremos una abstención como hicimos con Quim Torra. Tenemos algunas dudas jurídicas sobre esta cuestión. Y como no tenemos un informe de los letrados que avale la posición que permita al Parlament presentar un recursos, hacemos una abstención", ha precisado.

REFORMA LABORAL

Además, ha insistido en pedir a los grupos catalanes con representación en el Congreso que apoyen la reforma laboral, sobre todo a ERC porque, a su juicio, tienen una doble responsabilidad al ser "un partido de izquierdas que siempre escucha a los sindicatos, y porque mejorará sustancialmente los derechos de los trabajadores y la situación de las empresas".

"No nos gustaría tener que preguntar a ERC qué ha hecho para ponerse al lado del PP apoyando esta reforma. Debería dar demasiadas explicaciones", ha zanjado.