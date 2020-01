PSE-EE pedirá "explicaciones" a Jonan Fernández por la propuesta para acercar presos de ETA y critica su "poca seriedad"

Publicado 17/01/2020 11:39:48 CET

Andueza asegura que trabajarán "con honestidad" porque el PSE "siempre ha tenido claro que las competencias que faltan deben venir a Euskadi"

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha afirmado este viernes que su formación pedirá "explicaciones" al secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernandez, por anunciar una propuesta sobre el acercamiento de presos de ETA a Euskadi sin informar previamente al Partido Socialista, socio de Gobierno del PNV en el Ejecutivo autónomo, y ha criticado su "poca seriedad" por haber actuado de esta forma.

Andueza se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la propuesta anunciada por Fernández, en la que planteará al Gobierno central que se traslade a los 210 presos de ETA a cárceles de Euskadi o cercanas a la Comunidad Autónoma Vasca antes de comenzar su itinerario de reinserción.

El dirigente socialista ha asegurado que vieron "con asombro" cómo Fernández anunciaba dicha propuesta en los medios de comunicación y que "está muy claro que, siendo nosotros miembros del Gobierno y no teniendo ninguna información, es una propuesta de Jonan Fernández".

En este sentido, ha destacado que "el meollo" de esta polémica es que el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco "puede proponer y dar su opinión" sobre la cuestión de los presos, "pero no tiene autoridad para poner un plan encima de la mesa", por lo que le ha pedido "prudencia y un poco de sentido común".

"Le pediremos explicaciones, porque no es la primera vez que Jonan Fernández expone un plan de este tipo sin ningún consenso y, luego, esos planes no van a ninguna parte. Por lo tanto, un poco de seriedad y que cada uno trabajemos en las cuestiones en las que tenemos competencias, con discreción, seriedad y haciendo las como se debe", ha indicado.

En todo caso, el dirigente socialista ha reconocido que "este tema no es nuevo" y que, tan pronto como el PSOE llegó al Gobierno de España, "comenzamos a hablar con ellos sobre esta cuestión". Así, ha destacado que se han dado "importantes avances" en materia de presos que se han hecho "con discreción", y que es "muy significativo" que por parte de las asociaciones de presos de ETA "no hemos oído mucho ruido en torno a la política penitenciaria del Gobierno".

En este sentido, ha subrayado que, en materia de convivencia, para el PSE es "muy importante" tratar y avanzar en la situación de los reclusos de ETA. "Para nosotros está muy claro que ETA ya no está en nuestras vidas, aunque algunos no lo digan y parece que no lo deseen, y también tenemos claro que, como ya no está en nuestras vidas, hay que dar pasos adelante", ha afirmado.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, Eneko Andueza ha señalado que el PSE-EE trabajará "con honestidad" para que las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir lleguen a Euskadi, porque "siempre hemos tenido claro que las competencias que faltan deben venir a Euskadi".

Así, ha indicado que espera que en 2020 se cumpla el calendario de transferencias acordado entre los Gobiernos español y vasco, aunque ha reconocido que "no es nada fácil traer algunas competencias, y no porque no tengamos voluntad política, sino porque técnicamente no es fácil".

"Estamos en ambos Gobiernos, y siempre trabajamos con honestidad porque siempre hemos tenido claro que las competencias que faltan deben venir a Euskadi. Tenemos que recordar el compromiso adquirido por el Gobierno de España, que es quizás el mayor compromiso de la democracia, al acordar el presidente Sánchez un calendario con el Gobierno Vasco, y este Gobierno tiene la voluntad de continuar con ese calendario", ha concluido.