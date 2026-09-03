El PSOE abre la segunda ventana de primarias con 164 ámbitos presentados entre federaciones autonómicas y municipales

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha comunicado que la ventana del calendario de primarias correspondiente al mes de septiembre para las federaciones autonómicas y municipales se ha iniciado este jueves, con un total de 164 ámbitos presentados, entre los que destaca la presidencia de La Rioja.

Así lo ha expresado el partido en un comunicado y su secretaria de Organización, Rebeca Torró, a través de un mensaje en 'X' en el que además ha agradecido a quienes "han decidido dar un paso adelante su ilusión y compromiso".

En esta segunda ventana concurrirán además los cabildos insulares de Tenerife, La Palma y el Hierro, el Consell Insular de Ibiza, una de candidato a diputado general de Vizcaya y 158 municipios, entre los que destacan Sevilla, Bilbao o Valencia.

"En el PSOE tenemos toda la maquinaria en marcha para conformar los mejores lideragos y equipos para encarar el ciclo electoral de 2027", ha indicado Torró.

En concreto, se trata de la segunda ventana de las tres --julio, septiembre y noviembre-- que por primera vez el PSOE ha ofrecido a los territorios para presentar las candidaturas.

El calendario marca los días del 4 al 7 de septiembre para aceptar la presentación de candidaturas, del 9 al 16 para recoger los avales y el día 26, para las votaciones de primera vuelta. En caso de ser necesarias las votaciones de segunda vuelta el calendario las fecha para el día 3 de octubre.

En la primera ventana, celebrada en julio, concurrieron cinco comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, dos consells insulares y 21 ayuntamientos; es decir, un total de 30 ámbitos.

Según Ferraz, esta nueva modalidad de calendario a la carta responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE para que los plazos fueran "flexibles", de manera que cada municipio, comunidad o consell pueda adaptarse a sus necesidades.