El PSOE acusa a Feijóo de mentir sobre la tarde de la dana y exige su dimisión

Archivo - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez junto a la presidenta del partido, Cristina Narbona y la vicesecretaria general, María Jesús Montero en una imagen de archivo.

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que la declaración del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza que investiga las muertes en las inundaciones en Valencia en octubre de 2024, demuestra que mintió sobre sus comunicaciones con el expresidente autonómico Carlos Mazón el día de la tragedia y exige su cese.

Este mismo viernes Feijóo ha declarado durante más de cinco horas de forma telemática y dijo que estuvo informado en tiempo real desde que contactó con Mazón a las 19:59 horas del 29 de octubre, con quien intercambió una veintena de mensajes a lo largo de las horas siguientes.

El PSOE considera que Feijóo ha admitido que no sabía donde se encontraba Mazón "durante las horas más críticas" de la dana y a su juicio eso supone que "ha descartado haber estado informado 'en tiempo real'", tal como aseguró en un principio.

Los socialistas consideran que ha mentido y por tanto piden al PP que le despida porque el propio Feijóo dijo que si mentía, sus propios compañeros debían expulsarle del partido.

El PSOE recrimina además que, en virtud de los mensajes que intercambió con Mazón aquel día, Feijóo solo estuvo preocupado por "el relato" mientras "se perdían vidas". "Ni gestión, ni coordinación ni humanidad, solo cálculo político", reprochan.

Aprecian además que según la documentación conocida, Mazón reconoció la existencia de víctimas mortales en mensajes dirigidos a Feijóo "horas antes de lo que después sostuvo públicamente" y por tanto "queda acreditado que también mintió".