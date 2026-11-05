PSOE acusa al PP de "intentar comprar" el testimonio de Koldo para derribar a Sánchez y 'Génova' dice que es "falso"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz.- EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado de "guerra sucia" al Partido Popular para "derribar a un Gobierno legítimo", en respuesta a las informaciones que recogen la declaración del exasesor ministerial Koldo García, que asegura que pactó con el hasta ahora abogado del PP pagar sus defensas y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección nacional del PP han asegurado a Europa Press que es "absolutamente falso".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado que, de "confirmarse" la información, significaría que "el PP habría intentado comprar el testimonio de un acusado para derribar a un Gobierno legítimo", y ha exigido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones "de inmediato" porque "no todo vale".

"Pura guerra sucia de una gravedad extrema. El que pueda hacer, que haga, que el PP paga", ha criticado la 'número tres' del PSOE en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, haciendo mención a la frase que pronunció el expresidente José María Aznar.

En un comunicado, el PSOE también ha preguntado al jefe de la oposición que dé explicaciones sobre el papel que desempeñó el PP "en el presunto pacto con Koldo García". "Hay más preguntas: ¿de dónde iba a salir el millón de euros? ¿Conocía Feijóo ese supuesto acuerdo? ¿Por qué apartaron a su abogado, Alberto Durán?", han planteado los socialistas.

Según la declaración desde la cárcel del exasesor adelantada este jueves por la 'Cadena Ser', el que fuera abogado del PP en los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE acordó con Koldo García pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales a través de la empresa editora de un medio de comunicación, "a cambio de facilitar información para derrocar al presidente del Gobierno".

EL PP: "ES ABSOLUTAMENTE FALSO"

Fuentes de la dirección del PP han indicado que es "absolutamente falso" y han destacado el hecho de que esa información se haya publicado el mismo día que se está produciendo una operación de la UCO por el llamado 'caso Koldo'", en la que se habría detenido al ex chófer de Pedro Sánchez, según recogen algunas informaciones.

En concreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado este jueves una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y requerimiento de información en Adif.

En este sentido, los 'populares' han señalado que en caso de que fueran mal pensados podría interpretase que la información de la 'Cadena Ser' "a través de una grabación remitida por Koldo desde la cárcel", "donde no está permitido tener teléfonos móviles", "tenía como objeto tapar parte de esta operación en el caso que lleva su nombre".

"Todo el mundo sabe que si alguien le ofrece a Koldo un millón de euros por hacer cualquier cosa en este mundo lo habría hecho", han asegurado fuentes del PP, si bien han insistido en que eso es "absolutamente falso".