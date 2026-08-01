El PSOE afea al PP que no se ponga "al lado del Estado" y opte por el "oportunismo político" con la crisis de Ceuta

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz, en Madrid. - EVA ERCOLANESE

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado de "presión migratoria extraordinaria" la crisis que se está viviendo en Ceuta y Melilla por la entrada irregular de decenas de miles de personas y ha criticado el "oportunismo político" del Partido Popular, recriminándole que tampoco en este caso se haya puesto "del lado del Estado".

Ante esta "presión migratoria extraordinaria", el PP "no empieza ofreciendo colaboración" sino que hace "lo de siempre": "nunca distingue lo que es una emergencia nacional de lo que es un oportunismo político", ha denunciado este sábado.

"Empieza desde cero a atacar el Gobierno, empieza desde cero a pedir comparecencias cuando todavía se está gestionando" esta situación, lamenta, en unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación .

"En cualquier país serio, ante una situación de emergencia, sea la que sea, la oposición se pone al lado del Estado. En España, la oposición, el Partido Popular, se pone delante de una cámara", compara la también secretaria de Estudios y Programas, que hace alusión asimismo a la postura del PP durante los incendios que afectan a España.

Ni el cambio climático, ni los incendios, ni la presión migratoria distinguen entre votantes, por lo que la ciudadanía espera que sus representantes "tampoco lo hagan".

PIDE RESPONSANBILIDAD

"Esperan responsabilidad y esperan sentido de Estado. Y en eso es exactamente en donde está este Gobierno, porque cuando España tiene un problema, los ciudadanos esperan que todos estemos a la altura de España", afirma Mínguez, que señala que el PSOE sigue "tendiendo la mano a todos los partidos políticos y también al Partido Popular".

Este jueves se produjo una entrada masiva de unas 50.000 personas migrantes a Ceuta desde Marruecos, lo que ha provocado al menos 67 fallecidos.

De esas 50.000, más de 48.000 personas ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas, según fuentes del Gobierno, que destacan que "ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo".