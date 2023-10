El PSOE anuncia "discreción absoluta" ante la investidura y niega que se haya "guisado" la amnistía

Aprecia voluntad de acuerdo en PNV y BNG después de que Sánchez se reuniese con sus portavoces



MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha adelantado que habrá "discreción absoluta" durante la negociación de los acuerdos para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Además ha negado que ya exista un acuerdo para una amnistía a los implicados en el procés: "No hay guiso", ha expresado.

En una rueda de prensa en el Congreso este miércoles, después de que Sánchez se reuniese con los portavoces del BNG, Néstor Rego y PNV, Aitor Esteban, López ha afirmado que aprecia voluntad de acuerdo para apoyar la reelección de Sánchez.

Así, ha aplazado sin fecha las explicaciones prometidas por el Ejecutivo y por el propio Sánchez, que afirmó que fijaría posición sobre la amnistía una vez que escuchase a los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que termina este viernes.

LA SEMANA QUE VIENE, CONTENIDOS CONCRETOS

López ha señalado que después de esta primera toma de contacto, a partir de la semana que viene se empezará a hablar de "contenidos concretos" con los grupos parlamentarios pero ha avanzado que habrá "discreción absoluta".

Respecto a la amnistía ha indicado que hablarán de ello "cuando tengan que hablar" porque por el momento "ni siquiera hay guiso", según ha indicado para expresar la falta de un acuerdo cerrado.

López respondía así al ser cuestionado sobre unas declaraciones del portavoz del PNV que afirmó que cuando hay muchas manos en un guiso este puede peligrar, una crítica al dictamen sobre la amnistía que presentará este mismo martes por la tarde Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz.

"No es que no esté en el fuego es que no hay guiso, por lo tanto no es que haya muchas manos sino que ni siquiera hay guiso", ha respondido el portavoz del PSOE.

BUSCAN UN ACUERDO PARA CUATRO AÑOS

Finalmente ha insistido en que "no basta" con un acuerdo de investidura sino que buscan cerrar un acuerdo para que haya gobierno durante los próximos cuatro años y por tanto eso negociarán a partir del lunes.

Después de la primera ronda en la que Sánchez se está reuniendo personalmente con los grupos parlamentarios, a partir de la semana que viene tomará el relevo la comisión negociadora del PSOE en la que están la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero y el secretario de Organización, Santos Cerdán.

También los ministros en funciones, Félix Bolaños, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, los diputados Óscar Puente y José Ramón Besteiro y Hana Jalloul, que pertenece a la Ejecutiva Federal.