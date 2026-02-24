El PSOE aplaude que Mazón esté más cerca del banquillo por la dana: "Es el máximo responsable político"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado el paso dado por la jueza que investiga la gestión de la dana al pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación del expresidente Carlos Mazón al que consideran el máximo responsable político de la tragedia.

"Las víctimas de la DANA y el pueblo valenciano están más cerca de obtener justicia", señalan desde Ferraz en un comunicado en el que exigen al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo que le aparte y exija su acta de diputado autonómico.

"Mazón no es el único, pero sí es el máximo responsable político de una gestión negligente que costó vidas" señalan sobre la gestión política de las riadas de octubre de 2024 que dejaron 230 muertos en la provincia de Valencia.

"Las mentiras, los incontables cambios de versión, la dimisión fake, el aforamiento indigno que el PP sigue permitiendo Nada de eso va a impedir que Carlos Mazón termine rindiendo cuentas ante la Justicia por su negligencia", añaden los socialistas.

El PSOE subraya que Mazón "no estuvo donde debía estar" y "no protegió a la ciudadanía" el día de la dana. "Sabemos que estuvo en el Ventorro mientras la emergencia avanzaba. Sabemos que, pasada la una de la madrugada, con víctimas mortales confirmadas y rescates en marcha, se fue a casa a dormir", recriminan.

Pese a todo, denuncian, el PP de Feijóo "le mantiene como diputado y aforado, le blinda y le premia", al permitir que continúe siendo diputado en Les Corts. "Esa es la verdadera indignidad", apostillan

Por tanto consideran que el líder de la oposición tiene que apartarle, retirarle el acta y asumir responsabilidades políticas" porque, señalan, si no lo hace será "cómplice".

PATXI LÓPEZ

En la misma línea, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, considera que la decisión de la jueza de Paiporta es "el primer paso" para que Mazón asuma las responsabilidades "que no ejerció cuando presidía la Comunidad Valenciana", ha señalado en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

Así, ha afeado a Feijóo que le mantuviera "más de un año" en el cargo y ahora haga le siga permitiendo estar en un puesto "que no se merece". "Estoy convencido de que al final la verdad se va a abrir paso y esa verdad exige responsabilidades. Y la mayor es la de Mazón", ha zanjado.