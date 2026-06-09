El PSOE busca destacar la "eficacia" de los Mossos en los atentados de 2017 y pide "lealtad mutua" entre policías y CNI

Archivo - Autoridades durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su 8º aniversario, en La Rambla, a 17 de agosto de 2025. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE concluye, tras la investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Cataluña, que los Mossos d'Esquadra ejercieron con "eficacia" sus competencias en materia de lucha antiterrorista bajo el Govern de Carles Puigdemont, tanto en las operaciones previas a los ataques como en su gestión posterior, y también asume que, tras aquella "trágica experiencia", se incorporaron mejoras en el "tratamiento de la cadena de información" y que casi una década después hay que seguir apostando por que la relación entre las Fuerzas de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se sustente bajo el principio de "lealtad mutua".

Así lo exponen los socialistas en las propuestas de conclusiones que han registrado en el Congreso una vez que la comisión de investigación ha finalizado su fase de comparecencias. Estas propuestas y las de los demás grupos serán sometidas a votación en la comisión la próxima semana.

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE no señala ningún fallo en la prevención de aquellos atentados que dejaron 16 muertos y más de 250 heridos y cuyo cerebro, el entonces imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty había tenido contactos con el CNI.

MÁS COORDINACIÓN POLICIAL Y DE DATOS

Los socialistas destacan la "responsabilidad" con la que actuaron los Mossos y pone en valor las "mejoras sustanciales" que, a su juicio, se han ido poniendo en marcha en el Ministerio del Interior tras los ataques y en las que llama a profundizar.

Menciona, por ejemplo, la mejora de la coordinación entre los cuerpos policiales, especialmente en los órganos estatales de valoración de amenazas y en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y pide que se continúe garantizando la participación en su seno de todas las Fuerzas de Seguridad con competencias en antiterrorismo, así como "en todo lo concerniente al volcado de información, en tiempo real, en las bases de datos".

Asimismo, abogan por abundar en que la relación entre los cuerpos policiales y el CNI "se siga sustentando bajo el principio de lealtad mutua", destacan que la prevención ante los "extremismos violentos" requiere de una "actualización permanente", una "cooperación institucional leal", canales formales de información plenamente operativos y una política preventiva que atienda a conductas, procesos y signos objetivos de radicalización, evitando cualquier estigmatización de comunidades religiosas o colectivos sociales y colaborando con todos ellos.

Así, subrayan que hay que "garantizar la plena interoperabilidad de las bases de datos policiales y de inteligencia, con respeto a los límites legales aplicables" y "formalizar los canales internacionales de alerta sobre personas o entornos de riesgo".

"Se debe avanzar en una mayor coordinación entre los cuerpos de instituciones penitenciarias de todo el Estado y las Fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de personas susceptibles de radicalización", reza otra de las propuestas del PSOE.

También demandan que se consoliden los programas de prevención en el ámbito educativo, penitenciario, local y comunitario, ampliando la formación de profesionales de proximidad en detección temprana; combatiendo la propaganda extremista en Internet; y promoviendo una cultura democrática de prevención que "implique a las comunidades afectadas como parte de la solución y no como objeto de sospecha colectiva".

REFORMA DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En el apartado que dedican a la atención a las víctimas, los socialistas defienden que la Administración ha alcanzado "un alto grado de ejecución en el reconocimiento y abono de las ayudas de indemnizaciones", aunque admite que la coexistencia de diferentes fuentes de información (judiciales, sanitarias, policiales) ha generado "dificultades prácticas" en la identificación exhaustiva todos ellas por lo que plantea "mejorar los sistemas de coordinación y registro".

"Existe una relación de colaboración entre administraciones, si bien se estima conveniente avanzar hacia una mayor coordinación, interoperabilidad de datos y homogeneización de procedimientos en beneficio de las víctimas", señalan el PSOE, que plantea una reforma de la ley de Víctimas del Terrorismo para recoger una "definición más amplia, inclusiva y material de víctima del terrorismo, ampliando su reconocimiento, asistencia y protección"

Por último, en el plano de las emergencias, destacan la necesidad de revisar y, en su caso, formular protocolos de operativa para grandes emergencias para el teléfono 112.