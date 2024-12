PSOE Cáceres califica de "muy grave" que se cuestione la candidatura alternativa a Gallardo

CÁCERES 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha calificado de "muy grave" que se cuestione la democracia interna del partido, y ha abogado por la celebración de primarias a la Secretaría General del PSOE de Extremadura porque "no hay nada malo en votar".

Asimismo, ha tachado de "impresentable" el documento anónimo, que reconoce que también le ha llegado a él, en el que se pide que se paralice el proceso de primarias y que la precandidata Esther Gutiérrez retire su candidatura. Morales ha defendido que se trata de un proceso democrático y Gutiérrez considera que "puede aportar algo más al partido", por lo que ha pedido "respeto absoluto a la democracia interna del partido".

"A mí me preocupa que se cuestione la democracia interna del partido", ha espetado al tiempo que ha recordado que cuando gobernaba Guillermo Fernández Vara hubo otra candidatura a la dirección del partido y que, a nivel provincial en Cáceres, también él mismo se ha enfrentado a otros candidatos que se postularon para dirigir a los socialistas cacereños.

Por todo ello, ha pedido "libertad de todos los militantes y de todas las militantes que creen que pueden aportar y que pueden favorecer al partido", mientras ha avanzado que no va a intervenir en el proceso por las responsabilidades institucionales que tiene, al ser también presidente de la Diputación de Cáceres.

Al ser preguntado por si apoyará la candidatura de Esther Gutiérrez, Morales no ha anunciar su voto pero ha recordado que es "su amiga personal", y que los puestos que ha ocupado como alcaldesa de Zarza la Mayor, consejera en el Gobierno regional y ahora vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres se deben a la confianza que tiene en ella porque "es una mujer muy preparada, con mucha fortaleza, que tiene las ideas muy claras y que no va contra nadie".

"Ella quiere convencer a la militancia de un proyecto que ella tiene en la cabeza hace algún tiempo y ha dado el paso ahora", ha señalado el líder de los socialistas cacereños, que ha insistido en que "se garantice la libertad de todos los militantes de optar por quien entiendan que sea la mejor opción".

Así, ha defendido la valía de Esther Gutiérrez, su "mano derecha" en la diputación cacereña porque "es una persona con mucha capacidad, con mucha firmeza, con muchas convicciones, es una socialista de raza, es una mujer muy preparada y ella tiene la legitimidad absoluta para presentarse como la tiene también el secretario general actual, y por tanto yo voy a decidir mi voto en el proceso cuando corresponda".

"Yo esta vez decidiré en un momento determinado a quien voto, pero yo ahora mismo mi empeño fundamental es garantizar la democracia interna, que nadie cuestione la democracia interna del partido, que no haya ningún documento, que no se coaccione a la militancia, que no se inste a los secretarios generales de ninguna agrupación a que de alguna manera las primarias no son buenas", ha recalcado.

Así, ha insistido en criticar a "aquellos que están cuestionando la democracia interna en el partido" porque "no se cuestionó cuando Guillermo Fernández Vara era presidente de la Junta de Extremadura". "Por tanto, a mí lo que me molesta es que se cuestionen, desde dentro del partido, opciones libres de optar a una Secretaría General", ha espetado en declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres.

"NO PUEDE HABER JUEGO SUCIO"

Respecto al documento anónimo, "que no estaba firmado por nadie" y en el que "instan a que no haya primarias", Morales ha recalcado que "es muy grave instar a que la democracia interna en el partido no prevalezca". "La militancia tiene la palabra siempre" y "no puede haber juego sucio", ha dicho Morales que ha pedido que "no haya ninguna injerencia, ni ninguna presión" en el proceso de primarias porque "el Partido Socialista no es del secretario general, es de toda la militancia".

No obstante, sí ha abogado por que una vez concluya el proceso de primarias quien resulte elegido integre a "todo el mundo" como ya pasó cuando él mismo se enfrentó en las primarias provinciales al ahora diputado César Ramos o al que fuera alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco.

"La democracia es saludable y cuando uno es el que tiene más votos de los militantes tiene que saber que no solo se debe a los militantes que le han votado, sino a toda la militancia", por lo que trabajará por garantizar que el proceso de primarias "sea limpio y sin presiones".

"Este partido se dio una forma de elegir a los secretarios generales y a las secretarias generales, y ha habido una compañera que ha entendido que tiene un proyecto ilusionante y que quiere aportar algo. ¿Y qué hay de malo en votar? ¿Y qué hay de malo en votar? Que se vote, pero por favor, ningún dirigente del partido tiene que coaccionar a nadie", ha añadido.

Por todo ello, a Morales le parece "impresentable ese documento que está circulando de manera anónima instando a que no haya primarias". "Voy a luchar para que una vez que acabe el proceso de primarias todos estemos con aquel compañero o la compañera que mayoritariamente la militancia apoye. Voy a dejarme la piel para que ahora sí este partido sea un ejemplo, como por cierto creo que ha sido el partido en Cáceres desde el año 2012 hasta el año 2024", ha concluido.