PSOE carga contra la comisión sobre la tesis de Sánchez en el Senado y ERC baraja pedir que declare Pablo Casado

Publicado 04/12/2018 13:26:21 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la comisión que investigará la tesis de Pedro Sánchez en el Senado, Carmen Iglesias, ha cargado contra la constitución este martes de este órgano que estudiará el trabajo doctoral del presidente del Ejecutivo, "un paso más del PP en la cadena de despropósitos en que ha convertido su relación con el Gobierno". ERC, por su parte, se plantea llamar a Pablo Casado, presidente del PP, para que explique también sus trabajos universitarios.

La Comisión ha quedado constituida este martes, con una mesa formada por tres miembros del PP y dos del PSOE y presidida por el 'popular' Ovidio Sánchez, quien ha asegurado que se trabajará con "el máximo rigor"; los grupos parlamentarios tienen ahora hasta el día 19 de diciembre para presentar sus planes de actuación, aunque la lista de comparecientes y de documentación que se solicite será la que decida el PP, con la mayoría absoluta en el Senado.

Carmen Iglesias ha acusado al Grupo Popular de demostrar "poca seriedad" y de impulsar una comisión sin sentido, porque el parlamento no es un tribunal académico ni de justicia y sus conclusiones sobre la tesis "no van a tener ningún valor".

"Con la que está cayendo en España y los problemas que hay, resulta yo diría casi indignante que el PP se dedique a hacer este tipo de política", ha añadido la portavoz socialista. Su partido no ha decidido todavía si participará o no en esta comisión ni si propondrá comparecencias.

EL MÁSTER DE PABLO CASADO

La creación de esta comisión fue aprobada por PP, Ciudadanos y Foro y el voto en contra del resto de grupos salvo ERC. Su portavoz en el Senado, Mirella Cortés, ha criticado que el objeto de esta investigación "es el de ir contra Pedro Sánchez", pero ha asegurado que su grupo va a participar en la comisión y a presentar un plan de trabajo.

Cortés ha adelantado al respecto que no descartan "que comparezcan unos y comparezca también Pablo Casado", presidente del PP, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El Tribunal Supremo decidió no investigar este trabajo después de que la Fiscalía no apreciase los delitos de prevaricación y cohecho impropio.

"Estaría bien que Casado compareciera --ha dicho la portavoz de ERC--. Presentaremos un plan de trabajo y esperemos que se acepte, entendemos que todos los grupos pueden hacer sus aportaciones", ha añadido la portavoz independentista, que no ha adelantado qué harán si sus propuestas no se aceptan.