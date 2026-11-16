El PSOE se compromete a estudiar la creación de una circunscripción para representar los residentes en el extranjero

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se compromete en su programa electoral a que si gana los comicios del próximo 29 de noviembre estudiará en la próxima legislatura la creación de una circunscripción electoral específica para que los españoles que residen en el extranjero puedan elegir directamente a sus representantes, lo que conllevaría modificar la Constitución.

Los socialistas sostienen en el documento, consultado por Europa Press, que su proyecto para todos los españoles "consolidar derechos y proteger a la ciudadanía, vivan donde vivan" y reconocen la necesidad de abordar la "singularidad" de quienes lo hacen fuera de España. Según los últimos datos oficiales, hay ya más de 3 millones de españoles que residen en todo el mundo.

"En la próxima legislatura vamos a seguir ampliando derechos y poniendo en marcha políticas de bienestar para los residentes en el exterior", asegura en su programa el partido que encabeza Pedro Sánchez y que se presentó oficialmente este domingo, para lo cual se fija cinco compromisos.

PROTEGER SU DERECHO AL VOTO

En primer lugar, el PSOE se compromete a "defender y proteger los derechos de la ciudadanía española en el exterior, garantizando el derecho a votar y ser elegida en las elecciones generales, autonómicas y europeas", en pleno debate por el voto de quienes han obtenido en los últimos cuatro años la nacionalidad española en virtud de la llamada 'ley de nietos'.

Al hilo, planten "reformar la legislación electoral para simplificar y facilitar el voto exterior, reduciendo plazos, eliminando obstáculos burocráticos y garantizando una mayor participación de la ciudadanía española en el exterior".

La introducción del voto rogado en 2011 tras la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) hizo que la participación cayera a mínimos, tras haber alcanzado el máximo del 35% en 2008, si bien entonces la cifra de españoles en el exterior era muy inferior. En las últimas elecciones de 2023, tras la supresión del voto rogado en octubre de 2022, se situó en el 8,9%.

Asimismo, los socialistas se comprometen a "impulsar una comisión en el ámbito parlamentario para estudiar la creación de una circunscripción exterior que permita la elección directa de representantes de la ciudadanía española residente en el exterior".

Actualmente, quienes votan desde fuera de España lo hacen en las circunscripciones de las que proceden y, en el caso de no haber residido nunca en España, como quienes han obtenido la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria, en aquella con la que tienen vínculos por sus antepasados o les es asignada a la hora de su inclusión en el censo.

Y es que el artículo 68 de la Constitución establece que en el Congreso "la circunscripción electoral es la provincia" y luego la LOREG asigna una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

REFORZAR LA RED CONSULAR

Por otra parte, y para mejorar la atención que reciben los españoles que viven fuera del país, el PSOE se fija como objetivo "reformar y reforzar la red consular, con más recursos humanos y financieros y un punto único de información y atención".

Asimismo, sostienen que van a "impulsar un nuevo Plan Integral de Retorno, coordinado con las comunidades autónomas, para acompañar los proyectos de vida y laborales de quienes decidan volver a España" desde el exterior.

Precisamente, el Gobierno aprobó el pasado 3 de noviembre el nuevo reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que, entre otras cosas, incluye una definición de la condición de persona española retornada y la creación del certificado para estas personas, además de contemplar que el Gobierno debe aprobar en plazo máximo de un año la regulación de una ayuda económica destinada a facilitar el retorno de personas españolas de origen en situación de vulnerabilidad económica.

Por último, los socialistas se comprometen en su programa electoral a "fortalecer el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior", un órgano consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones y creado en virtud del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior de 2006.