El PSOE condena la apertura de juicio a Begoña Gómez: "El último servicio a la patria" del juez Peinado

Archivo - La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante el 41 Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. A 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha "condenado rotundamente" la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y consideran que es su "último servicio a la patria" antes de su inminente jubilación.

Gómez es "una mujer inocente", aseguran los socialistas en un comunicado en el que sostienen que la apertura de juicio oral "no cambia un milímetro la verdad", es decir, que se ha producido una "persecución" contra ella por el mero hecho de ser la mujer de Sánchez.

"El último servicio a la 'patria' antes de colgar la toga", ha reprochado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

A renglón seguido ha recriminado que Peinado haga pública esta orden "en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez", que viaja rumbo a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. "Lo diremos las veces que haga falta: Begoña Gómez es INOCENTE", ha indicado a continuación.

El PSOE carga además contra la investigación, reiterando que nació de una denuncia de una organización "ultraderechista" y que ha ido "perdiendo acusaciones por el camino"; toda vez que Peinado imputó a Gómez por más delitos pero se vio obligado a corregir por indicación de instancias judiciales superiores y finalmente ha dejado la acusación en los dos tipos penales mencionados previamente.

Durante el tiempo que ha durado la investigación, añaden, Gómez ha colaborado con la Justicia mientras "ha soportado una exposición pública y personal desproporcionada" a pesar de que "no hay ninguna prueba de que haya cometido delito alguno", aseguran los socialistas.

La instrucción judicial, se quejan, ha sido "errática y desproporcionada" y varias decisiones del juez Peinado han sido corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid, como la retirada de su pasaporte. "Se ha sometido a una persona inocente a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez", sostienen.