El PSOE considera de "una jeta absoluta" que Feijóo apele ahora en Cataluña a dejar atrás el procés

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apele ahora a "pasar página" del 'procés' independentista, tras las críticas y manifestaciones contra los indultos y la ley de amnistía. "Es de una jeta absoluta", ha resumido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal, Mínguez ha respondido preguntada por el hecho de que Feijóo llamara este fin de semana en el Congreso del PP en Cataluña a dejar atrás el procés. "Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página --defendió--. Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más".

La dirigente socialista considera "de una jeta absoluta" las palabras de Feijóo después de las manifestaciones en Madrid y, singularmente en Ferraz, que han organizado contra el PSOE y de hacer "siempre y en cada momento", de la confrontación territorial "su arma electoral".

"Es una tomadura de pelo que quien lleva escribiendo capítulos en contra de Cataluña y que hicieron votar uno a uno la Ley de Amnistía y los que están en contra del sistema de financiación", ha abundado Mínguez.

Preguntada sobre si cree que esta posición de Feijóo pueda leerse como un intento de acercarse a Junts para una hipotética moción de censura, sólo ha comentado que ésta es una herramienta democrática que está a disposición del PP y ha retado al jefe de la oposición a presentarla. "Tiene el registro a 100 metros del hemiciclo para presentarla", ha zanjado.