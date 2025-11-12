El PSOE cree que la declaración de Mazón fue "tan indigna" como su Presidencia y le recalca que no es víctima

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que la comparecencia este martes del dimitido presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, para hablar sobre su gestión de la dana fue "tan indigna" como su Presidencia y le ha recriminado que se siga presentándose como "víctima".

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha cargado contra Mazón, al que ha llamado "personaje", entre otras cosas por ser "incapaz" de reconocer su responsabilidad en la catástrofe que asoló Valencia hace poco más de un año.

Pero, sobre todo, por "pensar que la víctima es él, cuando ha sido el responsable de que haya tantas víctimas". En concreto, la gran riada en Valencia se llevó la vida de 237 personas y dejó heridas a cientos de ellas.

El dirigente socialista ha denunciado una vez más que Mazón no merecía estar "ni un minuto" en la Presidencia de la Generalitat valenciana y, sin embargo, le han sostenido durante más de un año no sólo el PP sino también Vox.

Tras su comparecencia en las Cortes valencianas, Mazón está citado ya el próximo lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, por la que la semana pasada desfilaron cerca de una quincena de víctimas.