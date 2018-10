El PSOE cree que el PP sí que peca de elitismo en su argumentario contra la huelga feminista

Publicado 21/02/2018 14:00:22 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, considera que las razones del PP para no respaldar la huelga feminista del 8 de marzo --la atribuyen a una "élite feminista" que quiere "romper el modelo de sociedad occidental"-- suponen una muestra más de que el PP "sí que es absolutamente elitista y no es consciente de la situación de las mujeres en este país".

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Robles ha recordado que "dos tercios de los contratos a tiempo parcial de este país son de mujeres" y que en España la brecha salarial es del 23 por ciento mientras que en el resto de Europa se sitúa en el 14 por ciento, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende no meterse "en las cosas de las mujeres".

El PSOE, en cambio, entiende que los paros convocados el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, son "una manera de visibilizar la situación de absoluta desigualdad en la que viven las mujeres españolas".

"Criticar esa huelga y no tomar medidas para que la mujer pueda tener una integración absoluta como debería ser me parece que una vez más Rajoy demuestra que no gobierna y que tiene abandonada a más de la mitad de la población de este país", ha zanjado.