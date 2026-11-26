Archivo - El diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha cargado este jueves contra la 'número dos' del PP en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha situado "en la aristocracia del insulto" y a la que ha acusado de "despreciar a los ciudadanos normales".

Así lo ha hecho antes de participar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso al ser preguntada sobre el vídeo grabado por Álvarez de Toledo, coincidiendo con el Día internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres, en el que relacionaba la política de vivienda del Gobierno con la corrupción.

La diputada 'popular' se fue a la madrileña Plaza de España donde está el edificio en el que la trama del fraude de las mascarillas pagó un piso de alquiler a una mujer relacionada con el exministro José Luis Ábalos para proclamar que la política de vivienda del Gobierno se resume en que el Ejecutivo "le pagó un piso a una puta".

IMPRESENTABLE

Zaragoza ha lamentado que "la altanería política" y la "aristocracia del insulto" parece que da "rendimientos" al PP y ha acusado a la 'número dos' de la candidatura que lidera Feijóo de "despreciar a los ciudadanos normales" y a su partido de "plantear sólo la derogación del derechos para llegar al poder".

De su lado, el vicepresidente primero de la Diputación Permanente, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha tachado de "impresentable" a la candidata del PP, mientras que el ministro de Hacienda, Arcadi España, aunque ha dicho que no las había escuchado, ha indicado que sus palabras van "en su línea de moderación y empatía". "Me parece que la ironía se queda corta para definir a Cayetana Álvarez de Toledo", ha rematado.