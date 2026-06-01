El PSOE critica los "atajos" de Feijóo para echar a Sánchez y elogia a Junts y PNV por su apoyo al Gobierno

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva - PSOE

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha censurado este lunes los "atajos" que considera que pretende protagonizar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, al tiempo que ha puesto de relieve el apoyo que han venido prestando Junts y PNV, socios de investidura, para que hacer avanzar el país.

En rueda de prensa desde Ferraz, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido así al ser preguntada sobre si el partido estaba preocupado por que el PNV y Junts, que están pidiendo un adelante electoral, puedan llegar a apoyar una hipotética moción de censura protagonizada por Feijóo.

Mínguez ha recordado a Feijóo que justo ahora se cumplen ocho años de la moción de censura que impulsó el PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras una sentencia en la que había "90 cargos del PP implicados" y "750 años de condena".

LECCIONES DEL "AMIGO DEL NARCO", NINGUNA

Por ello, la dirigente socialista ha criticado los "atajos" de Feijóo para tratar de echar a Sánchez del poder y le ha pedido que deje de dar lecciones, mucho menos al PSOE, porque cuando el PP fue condenado por financiación ilegal en el marco de la trama Gürtel "estaban todos por allí y nadie vio nada".

"Éstos son los que miraron hacia otro lado y ahora nos prometen regeneración, el amigo del 'narco' promete ahora regeneración", ha comentado Mínguez, antes de llamar a echar un vistazo a la bancada del PP para comprobar que "hay 31 diputados que estaban en los casos de corrupción más graves del PP". "Pero nadie dijo nada y nadie conocía nada ni pedían dimisiones. Todoel mundo tapó tapaba, así que lecciones, ninguna", ha insistido

Dicho esto, no ha dudado en poner en valor el apoyo que hasta la fecha le han dado al Gobierno de coalición tanto Junts como el PNV, a los que ha querido dejar claro que "si España ha llegado a donde ha llegado es gracias a ellos". "Los éxitos de este país son gracias al impulso del Gobierno y al apoyo de los socios de investidura; así que son éxisto compartidos y que valen la pena", ha concluido.