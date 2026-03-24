El PSOE critica que Feijóo pida retrasar la votación del decreto anticrisis y dice que la "pelota está en su tejado"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha cargado este martes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber pedido retrasar la convalidación del decreto ley con medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo. Tras dejar claro que esa norma se votará el jueves en el Congreso, ha recalcado que "la pelota está en el tejado" de los 'populares'.

El PP quiere que el Gobierno sustituya el decreto ley que ya está en vigor por otro nuevo que incluya también medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF y que sea ese nuevo el que se convalide en el Congreso. Los 'populares' aducen que, como hay un margen de un mes para convalidar el aprobado por el Gobierno el pasado viernes, éste seguiría en vigor hasta la aprobación del siguiente.

"Este decreto es el que ha elaborado y presentado el Gobierno hablando con los sectores afectados, y ese es el que se va a tratar, a debatir, y en su caso a aprobar el jueves. Punto", ha sentenciado López. "Feijóo fue el primero en exigir medidas y después en decir que llegaban tarde. Si llegan tarde, ¿cómo quieren retrasarlas?", ha abundado.

¿SI LES HEMOS COPIADO POR QUÉ NO LO VOTAN?

El dirigente socialista ha reivindicado el decreto ley con 80 medidas que "moviliza 5.000 millones de euros para ciudadanos y sectores estratégicos" y ha reprochado al PP que en las regiones en las que gobierna no haya presentado "ni un solo plan ni una sola medida para que desde estas comunidades se pueda atender las necesidades de la ciudadanía".

También ha reprochado a los 'populares' que digan que el Ejecutivo ha copiado sus propuestas y, al mismo tiempo, quieran aplazar su debate. "¿Por qué quieren que no se traten en este Parlamento? Pues porque es solamente una excusa más que ponen encima de la mesa para no votar nunca a favor de la ciudadanía de este país. Una excusa más", ha sostenido.

López ha admitido que la rebaja del IVA que llevan en el decreto "seguramente no es la medida que más les gusta", pero ha defendido que es "la más inmediata, la que se nota desde el minuto uno para la gente", y ha insistido en preguntar al PP "por qué están en contra de esto". "Una cosa que es fastidiar al Gobierno, pero el resultado es fastidiar a la gente", ha zanjado.