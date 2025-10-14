El PSOE critica al juez Peinado por ampliar 6 meses la causa contra Begoña Gómez: "Cada semana persigue algo distinto"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha criticado al juez Juan Carlos Peinado por prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, esgrimiendo que la instrucción es "extraña" porque en cada decisión del proceso judicial "está persiguiendo algo distinto".

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, López ha afirmado que "tarde o temprano la verdad" sobre la culpabilidad Gómez "saldrá a la luz", añadiendo que "es un caso muy extraño, donde llega un momento en el que ya no se sabe exactamente qué se está persiguiendo" porque "cada semana es una cosa distinta".

Al ser preguntada sobre si considera que las decisiones del juez son un "ensañamiento judicial" contra la mujer de Pedro Sánchez, la portavoz socialista ha respondido que eso lo tendrá que dirimir el propio Peinado en sus escritos, y ha recordado que él ya ha recibido "varias notificaciones de que está haciendo cosas de forma irregular".

Se ha referido, entre otros, al auto de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado jueves corrigiendo la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada a la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación relativo a la contratación y las actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

"Es un caso muy extraño, en el que ya no se sabe qué se está persiguiendo" ha recalcado la portavoz socialista antes de reiterar que, de no tratarse de un juicio contra la mujer del presidente del Gobierno, el caso no se estaría desarrollando de esta manera. "Está todo mezclado", ha concluido.