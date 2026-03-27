El PSOE denuncia una filtración del PP en el Senado sobre unos audios del apagón y no descarta llevarlo a la Justicia

Archivo - El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante un pleno en el Senado, a 9 de abril de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado una filtración a medios por parte del PP en el Senado de unos audios del día del apagón eléctrico, algo que recuerdan que es material declarado reservado, por lo que se ha reservado el derecho a emprender "cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas".

Según denuncia el PSOE, la filtración de estos audios tuvo un "efecto directo" en la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.

Los socialistas registraron un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón en el que denuncian la "quiebra evidente del deber de confidencialidad" tras la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario y protegidos bajo un estricto régimen de reserva.

El PSOE recuerda que dicha documentación, remitida por Iberdrola y relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, fue clasificada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión, estableciéndose un protocolo reforzado de custodia que incluía acceso restringido, control presencial, retirada de dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro en dependencias del Senado.

"Estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos", denuncia el PSOE.

En este sentido, advierten de que la revelación de información reservada podría conllevar responsabilidades disciplinarias, políticas e incluso penales, en el marco de los delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.