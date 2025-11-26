El PSOE desmiente la versión de Ábalos sobre la cita de Sánchez y Otegi de 2018: "La verdad no es ésa"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha negado que en 2018, en vísperas de la moción de censura, se celebrara una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y líder de Bildu, Arnaldo Otegi, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos lo ha asegurado este miércoles citando "fuentes presenciales".

"La verdad no es ésa", ha manifestado López en los pasillos del Congreso preguntado por el mensaje que Ábalos ha publicado en la red social 'X'. "Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", ha escrito.

Según ha publicado 'El Español', en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso.

Este diario asegura que a las citas asistieron Sánchez, Otegi y el propio Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García. Tanto Sánchez como el líder de la coalición abertzale han negado esas supuestos encuentros.

NO TEMEN "NADA"

Y este miércoles lo ha vuelto a hacer el portavoz del PSOE en la Cámara Baja y exlehendakari subrayando que la verdad no es la que está contando Ábalos en la citada red social y que le "da igual lo que opinen otros".

En todo caso, y preguntado sobre este cambio de actitud del que fuera secretario de Organización de los socialistas, López ha respondido que habría que preguntárselo a él. Pero, de entrada, ha querido dejar claro, ante los interrogantes de los periodistas, que en el partido no temen "nada".