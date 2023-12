El PSOE dice que Vox vive "apegado al cargo" y solo rompe con el PP donde no lo tiene

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado del PSC, José Zaragoza, ha acusado este lunes a Vox de ser un partido que "vive apegado al cargo" y de romper con el PP sólo donde no ostenta responsabilidad alguna.

Así se ha pronunciado, en declaraciones en la Cámara Baja, ante las quejas de los de Santiago Abascal, que han cargado contra el PP por no acceder a formar un frente común con ellos contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la ley de amnistía y por pactar con los socialistas y Sumar el reparto de Presidencias de comisiones parlamentarias. Por eso, han anunciado que se desligan de los 'populares', aunque mantendrán la colaboración donde gobiernan juntos.

Vox no ha estado en ese acuerdo para el reparto de los cargos institucionales del Congreso y el Senado, por lo que no logrará ningún puesto en las Mesas de las comisiones parlamentarias, en las que ERC y Junts si van a lograr hacerse con Presidencias.

Zaragoza interpreta que los miembros de Vox "están un poco apegados al cargo" y denuncia que, aunque "dicen que están en contra de que cobren los cargos políticos, ellos no dejan de cobrar nunca". "Dicen que rompen con el Partido Popular, pero no donde ellos están en los gobiernos", ha añadido el diputado catalán para quien Vox no hace político sino "populismo" y que sólo crea "frustración y odio".