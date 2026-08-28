El PSOE exige a Feijóo que ayude a "frenar" los ataques a migrantes en Ceuta

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido "responsabilidad" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "parar" la espiral de violencia en los ataques a personas migrantes que siguen en la ciudad a Ceuta tras su entrada a finales de julio desde la frontera con Marruecos.

La 'número tres' del PSOE ha subrayado a los 'populares' que "no se puede pedir normalidad para Ceuta mientras se inflama la convivencia con bulos y mensajes xenófobos". "Los discursos de odio de dirigentes políticos en 'prime time' dan alas y legitiman la violencia", ha escrito Torró en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que no ha citado el nombre concreto de ningún cargo político.

Dicho esto, la dirigente socialista ha reclamado que el PP "debe parar esta espiral" de violencia en la ciudad autónoma. "Pido al señor Feijóo responsabilidad", ha zanjado.

La tensión en Ceuta se ha elevado en los últimos días, casi un mes después de la entrada masiva de cerca de 80.000 personas en la ciudad. La Policía tuvo que intervenir este jueves en los altercados en la playa de Benítez de Cueta, después de que un grupo de personas destrozaran y quemaran los enseres de los migrantes que pernoctan. También doce marroquíes fueron detenidos tras agredir a cuatro militares, que resultaron heridos, en el barrio de Benzú. Además, se han denunciado ataques a periodistas e impedido a la Cruz Roja ofrecer su ayuda humanitaria.

PP Y VOX AGITAN EL MIEDO

En una entrevista en 'RNE', la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, que ha hecho un llamamiento a la calma para garantizar el orden público, ha señalado también que los discursos de PP y Vox en "nada ayudan" a la situación de Ceuta.

"Lo que hacen es encender todavía más la incertidumbre. Se pasan el día agitando con estos discursos del miedo y esto no es lo que necesita Ceuta", ha subrayado, para después pedir que la crisis se aborde con "seriedad".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado todos los actos de violencia que se han sucedido en los últimos días en la ciudad autónoma, a la vez que ha exigido al PP que los condene con la misma "contundencia" y no con la "boca pequeña".

Torres también ha criticado a la portavoz parlamentaria de los 'populares', Ester Muñoz, por estar "justificando", a su juicio, que se "peguen a los ciudadanos en Ceuta" y se "quemen las casetas" de los inmigrantes en las playas, tal y como ocurrió este jueves por la tarde. La dirigente del PP, en declaraciones previas desde Bilbao a este segundo acto, acusó al Gobierno de que su "dejación de funciones" había provocado que "mucha gente desesperada quiera poner orden".

"¿Qué está justificando? ¿Que se le peguen a ciudadanos de Ceuta? ¿Justificando que se quemen las casetas? Eso se está justificando por parte de Ester Muñoz", ha señalado Torres en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

El ministro ha hecho este viernes un "llamamiento responsable a la no violencia", condenando los ataques a militares por parte de inmigrantes, la quema de casetas, que se impida a Cruz Roja el reparto de comida y la violencia hacia periodistas "que están haciendo su trabajo".

"Eso no lleva a ningún lugar, y, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Normalizar la situación. Para eso es imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio y contundente de no a la violencia", ha expresado, al tiempo que ha defendido que las manifestaciones "están regladas" en la Constitución española, pero "no pueden ser brotes de xenofobia, ni tampoco de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos".