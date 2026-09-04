El PSOE exige a Feijóo que desautorice al presidente de la Diputación de Valencia por llamar "lameculos" a Diana Morant

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "desautorice" y reclame "disculpas inmediatas" al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, por tildar de "lameculos" de Pedro Sánchez a la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.

La polémica ha surgido a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado este viernes, en respuesta a un 'tuit' de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputación trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana.

En su mensaje de 'X' publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputació de València avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó ha respondido este viernes al 'tuit' de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

"MACHISMO RANCIO"

También en redes sociales, Torró ha reclamado a Feijóo que "debe exigir a Mompó disculpas inmediatas y desautorizar sus palabras". "Basta ya de insultos y de este machismo rancio. ¿Para cuándo un PP que no insulte ni convierta la política en un lodazal?", ha escrito en 'X'.

La cuenta oficial del PSOE ha lamentado en redes el "nivel del PP" llamando "lameculos" a una mujer y decirle que "no vale para nada". "Debería tener consecuencias, y más si viene de un cargo público. Y Feijóo como siempre, callado. ¿Este es el PP que no venía a insultar? No todo vale", ha reprochado.

PSPV: "VERGÜENZA", "MACHISTA", "AGRESIVIDAD"

Varios dirigentes del PSPV han salido a criticar este mensaje del presidente de la Diputació. El secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha recriminado a Mompó que hable "el presidente más mentiroso después de --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón, el que no recuerda nada, el que borró llamadas y whatsapps, el que solo avisó a la familia" el día de la dana. "Qué vergüenza. Calla la boca o habla para decir la verdad", añade.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha agregado que no sabe si el mensaje del presidente del PP de la provincia de Valencia le da "más asco por machista o por la agresividad del comentario" y ha exigido al dirigente 'popular' unas "disculpas inmediatas".

Y el diputado del PSOE en el Congreso Víctor Camino ha calificado el tuit de Mompó de "machista y maleducado" y ha asegurado que este "no va solo contra Diana Morant", sino también contra el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

"Con insultos, Mompó piensa que --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo le designará candidato a él y no al actual 'president'. Esto es el PP valenciano. Tenemos que pasar la página de los chicos de Mazón", ha reclamado.