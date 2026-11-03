El PSOE exige a Feijóo que frene "la deriva violenta" del PP tras la bofetada al delegado del Gobierno en Cantabria

Archivo - La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, interviene durante una jornada sobre competitividad e innovación, en el campus Google for Startups, a 4 de octubre de 2024, en Madrid (España). La jornada, organizada por South Summit y Google - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que frene "ya" la "deriva violenta" de su partido tras la bofetada que habría propinado un concejal 'popular' de Ruesga al delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, o la aparición de una imagen de un ataúd con la cara del presidente Pedro Sánchez en Hoyocasero (Ávila).

Pedro Casares ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Por otra parte, el alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, Iván Picós, del PP, ha publicado un comunicado en el que condena la colocación, en el balcón del Consistorio, de un ataúd con la imagen de Pedro Sánchez y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables.

EL PP ESTÁ "NORMALIZANDO LA VIOLENCIA"

En un comunicado, el PSOE ha denunciado que el PP está "normalizando la violencia" en la precampaña electoral y ha reclamado a Feijóo que "tiene que frenar ya la deriva violenta de su partido". Para los socialistas, en democracia "se puede discrepar" pero "no es admisible una agresión física ni representar la muerte del presidente del Gobierno". "No son simples excesos verbales ni anécdotas de precampaña. Son hechos graves que exigen una respuesta firme", ha exigido.

El PSOE ha insistido en pedir al líder del PP que actúe "de inmediato "para frenar esta carrera violenta que ha pasado del discurso del odio a la agresión física". "A menos de un mes del 29 de noviembre, asusta pensar hasta dónde puede llegar la normalización de estas conductas. La violencia nunca puede ser una carta electoral", han censurado desde Ferraz.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE; Rebeca Torró, ha apuntado también a Feijóo como "el principal responsable de esta carrera violenta, que ha pasado del insulto a las agresiones". "Esta ultraderecha no tiene cabida en democracia", ha escrito en la red social 'X'.