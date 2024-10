El PSOE exige al PP que explique si cuenta con un protocolo antiabusos para evitar casos como el de Errejón

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama al PP que explique si cuentan con un protocolo antiabusos para evitar casos, según indican, como el del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

Desde Ferraz, además, reprochan al presidente nacional del PP, Albero Núñez Feijóo, que llamase "hipócrita" al Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar, por los hechos conocidos alrededor de Errejón, que la semana pasada dimitió de todos sus cargos.

"Ante esto solo tenemos algunas preguntas, pero una es capital: ¿Existe un protocolo en el Partido Popular para evitar casos como el de Íñigo Errejón?", señalan.

No obstante, remarcan que si existe es "inservible" porque "no es público y no está colgado en su web para poder facilitar a las víctimas un canal seguro", recriminan los socialistas.

Consideran además que si este protocolo no existe, sería de "extrema gravedad" dado que el PP cuenta con más de 20.000 concejales, cientos de cargos orgánicos así como diputados en todos los parlamentos autonómicos. "¿Cómo es posible que tantas mujeres no tengan a su disposición un canal seguro en su formación política para denunciar abusos?", insisten.