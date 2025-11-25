El PSOE impulsa una declaración en el Senado para condenar las "amenazas" a Sánchez en la marcha de Falange en Madrid

Archivo - El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante un pleno en el Senado, a 9 de abril de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha impulsado una declaración institucional en el Senado para condenar las "amenazas de muerte" proferidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la manifestación convocada por Falange del pasado 21 de noviembre para recordar la figura del dictador Francisco Franco, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte.

Unas 700 personas salieron a la calle el pasado viernes en Madrid en una marcha que partió de la calle de Génova, en las inmediaciones de la sede del PP, y discurrió por distintas vías hasta llegar a la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede federal del PSOE. Durante la manifestación, los asistentes corearon cánticos como "no es una sede, es un puticlub" o "Pedro Sánchez, tiro en la nuca".

La manifestación tuvo lugar un día antes después del 50 aniversario del 20 de noviembre de 1975, fecha marcada por la muerte del dictador Francisco Franco y que abrió el periodo político que culminó con la Constitución de 1978.

Este martes, en una rueda de prensa desde el Senado, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha anunciado la propuesta de declaración institucional y ha instado al PP, que cuenta con mayoría absoluta, que se ubique en el "lugar correcto", "no entre en el juego de Vox" y se "desmarque claramente" de lo que ha considerado como "una expresión brutal de odio y violencia hacia una persona e institución", en alusión a Sánchez y el PSOE.

"No vamos a permanecer callados ni vamos a aceptar que, en democracia, una institución como ésta no decida debatir una declaración unánime de violencia verbal", ha subrayado, recordando que su grupo ya impulsó hace meses una moción para condenar los ataques a las sedes socialistas, que fue rechazada con el voto en contra del PP.

UNA MANIFESTACIÓN "AL MÁS PURO ESTILO FASCISTA"

Espadas ha recordado, asimismo, que el PSOE sí apoyó una declaración institucional del PP en la que se condenaban las amenazas vertidas por correo electrónico a distintas senadoras 'populares', contraponiendo de esta forma la actitud de su grupo. "El silencio avala que el PP aprueba ese tipo de expresiones y manifestaciones e insultos", ha opinado.

En la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE define la marcha de Falange como "una manifestación al más puro estilo fascista" y describe que allí se produjeron "saludos fascistas, gritos y soflamas contra el presidente del Gobierno" o cánticos como el 'Cara al Sol'.

El PSOE enmarca estos hechos en una estrategia de "deshumanización" del jefe del Ejecutivo que se suman a los ataques en las sedes del partido.

La iniciativa condena esas "graves amenazas" e "insultos" ante la sede de Ferraz y denuncia una "campaña orquestada con el fin de atacar las bases de la convivencia", mientras que comina a las formaciones políticas a no usar mensajes "que promuevan el odio hacia los adversarios políticos".