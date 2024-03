El PSOE insiste en exigir la dimisión de Ayuso y pide que explique si sabía que su pareja admitió delitos fiscales

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en este caso por "mentir" en sus explicaciones sobre el litigio entre su pareja y Hacienda, según indican fuentes socialistas. En concreto consideran que no dijo la verdad porque sabía que esta persona había reconocido previamente haber cometido fraude fiscal y ella lo negó.

"Díaz Ayuso mintió durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno madrileño. Su pareja ya había reconocido, a través de sus abogados, que había cometido fraude fiscal, mientras Ayuso, desde una tribuna pagada por todos los madrileños, negaba la mayor", señalan.

Para los socialistas, la parte más grave de este asunto y por la que debe dar explicaciones "de inmediato" es "la mentira de la presidenta" que a su juicio debe aclarar si sabía que su pareja ya reconocía el delito. En este sentido le afean que en sus explicaciones públicas hablase de conspiraciones contra un particular.

"¿Hablaron Isabel Díaz Ayuso y su pareja sobre el origen de los pisos de lujo, coches de lujo e ingresos millonarios? ¿Sigue creyendo Isabel Díaz Ayuso que su pareja solo tiene "una inspección" tributaria sobre sus espaldas?, cuestiona el PSOE.

DICEN QUE AYUSO SE PASEA EN UN MASERATI PAGADO CON FRAUDE

En la misma línea piden cuentas por "las empresas que siguen apareciendo por medio mundo" de la pareja de Ayuso; "los millones de euros que ganó como comisionista cuando en España morían cientos de personas al día y algunos vieron la oportunidad de hacer el mayor negocio de su vida", según reprochan y de que Díaz Ayuso "se pasee por Madrid en un Maserati que presuntamente se ha pagado con dinero defraudado a todos los españoles".

Además, deslizan sospechas sobre "los vínculos" que propiciaron la relación empresarial entre "una de las empresas más beneficiadas por la privatización de la Sanidad pública madrileña", y Alberto González Amador en referencia a Quirón Salud, con la que esta persona lleva trabajando varios lustros.

El PSOE señala que los dirigentes del PP "no pueden seguir alegando ignorancia para desconocer todo lo que ocurre a su alrededor", aunque, según indican "fuese la moda durante la década pasada".

"La doctrina Ana Mato no vale para todo. Los Jaguar no son invisibles, y una no puede alegar el 'no sabía' cuando vive en una casa que pasa del millón de euros, viaja en coches de seis cifras, y tiene junto a ella a alguien que ha obrado un verdadero milagro económico en los peores años de la pandemia", añaden a continuación.

Por tanto, consideran que la dimisión de la presidenta madrileña debe producirse "ya" y en caso contrario el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo debe exigirla. "Si su destino es el mismo que el de Pablo Casado por intentarlo, le va en el sueldo", rematan.