El PSOE llevará mociones de apoyo a Gaza a los ayuntamientos para que el PP se posicione sobre el genocidio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a impulsar la votación de mociones en los ayuntamientos en apoyo al pueblo palestino y de respaldo a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las que obligará al Partido Popular a posicionarse respecto a si se está produciendo un genocidio en La Franja.

"Desde el PSOE presentamos mociones en instituciones en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Para respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, reiterar nuestra absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania y exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente", señalan los socialistas en un comunicado.

PSOE y PP han intercambiado reproches en las últimas fechas respecto al recrudecimiento de la situación en La Franja y han discrepado en los términos para definirlo. Los socialistas echan en cara a los de Alberto Núñez Feijóo que no lo tilden de "genocidio" y les acusan de equidistancia entre las víctimas y los autores de la masacre.

Por el contrario los 'populares' consideran que Sánchez utiliza el conflicto en Palestina para tapar los casos de corrupción que le afectan y piensan que sería capaz de pactar incluso con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para mantenerse en el poder, como le espetó este miércoles Feijóo en el Congreso.

MOCIÓN DE APOYO A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

El PSOE considera que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía "no pueden permanecer indiferentes" ante el conflicto dado que la defensa de la dignidad humana y del respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario son valores democráticos de las instituciones españolas.

A través de la citada moción, el PSOE también manifestará el apoyo "incondicional" a la liberación de "todos los rehenes", así como el apoyo "a las nueve medidas" anunciadas por Sánchez que, señalan, constituyen un paquete "pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina".

En el texto que remitirán a los ayuntamientos, también mostrarán el compromiso con la solución de los dos Estados así como la solidaridad con el pueblo palestino "especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras".

EL PSOE VE ACREDITADA LA HAMBRUNA Y EL GENOCIDIO

El PSOE considera además que la catástrofe humanitaria en Gaza es "innegable" y la respuesta militar ha derivado en "una campaña de destrucción masiva y desproporcionada" con 65.000 fallecidos, de los cuales 18.500 son niños y más de 159.000 heridos y casi dos millones de desplazados.

El PSOE esgrime además que la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC) ha confirmado la primera hambruna oficial en la historia de Oriente Medio, con medio millón de personas en fase de hambruna (IPC-5) y más de un millón en fase de emergencia (IPC-4). "El hambre, la falta de agua y el colapso del sistema sanitario han sido utilizados como armas de guerra", denuncian.

Asimismo sostienen que la comisión internacional independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha confirmado que Israel ha cometido "actos genocidas" contra la población de Gaza, basados en la intención de destruir a los palestinos mediante asesinatos, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destinadas a su destrucción y medidas que impiden la natalidad, en violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.