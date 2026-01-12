El PSOE, ante el manifiesto de Jordi Sevilla: "Las propuestas, más mayoritarias o más minoritarias, son escuchadas"

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, en el acto de la Constitución del Consistorio. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha asegurado este lunes que el partido tendrá que "estudiar con cariño" el manifiesto lanzado por el exministro Jordi Sevilla y ha garantizado que "las propuestas más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas" en el seno de la formación.

El también expresidente de Red Eléctrica ha publicado este lunes un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que, según dice, le ha llevado Pedro Sánchez con las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo".

El texto plantea un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

Preguntada al respecto en una rueda de prensa en la sede federal del PSOE, López ha señalado que su organización "no le tiene ningún tipo de miedo al debate". "Al contrario, nos gusta, forma parte de nuestra forma de ser", ha apostillado, antes de animar a los militantes que tengan propuestas que hacer a trasladarlas por ejemplo a la Conferencia Política sobre la paz que el partido va a organizar antes del verano.

SE ANALIZARÁ "CON CARIÑO" PORQUE APRECIAN A SEVILLA

"Va a haber una conferencia política en este semestre, donde van a poder aportar muchísimas ideas, porque son compañeros muy valiosos y estoy segura de que tienen grandes propuestas que hacer", ha comentado, recordando, por ejemplo que en el último Congreso Federal es recibieron más de 6.000 enmiendas.

Eso sí, se ha preguntado a qué se refiere Sevilla cuando reclama un "cambio de rumbo". "La duda que nos surge es hacia dónde. Si quieren dejar de subir el salario mínimo o si estamos hablando de no subir las pensiones", ha deslizado.

"Habrá que verlo, habrá que estudiarlo con cariño", ha agregado, destacando el "muchísimo aprecio" que tiene a Sevilla y antes de subrayar que, en todo caso, "las propuestas más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas" en el PSOE.