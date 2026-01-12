Susana Díaz no ve oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla: "no es el momento de hablar de líos internos"

Archivo - La ex Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la inauguración del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 30 de noviembre de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha estimado este lunes que "no es el momento más oportuno" para "hablar de líos internos" del PSOE tras conocer el manifiesto publicado este lunes por el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, "Socialdemocracia 21".

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'En boca de todos' en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que también ha confirmado que ni ha leído el comunicado de Jordi Sevilla, ni lo ha firmado. En su opinión, "no es justo" para los socialistas de Aragón abrir un debate interno "a puertas de una campaña electoral" en la autonomía.

Sin embargo, ha admitido ser consciente de que en el partido "hay mucha gente en 'shok', pasándolo mal y con temor" y estar en desacuerdo con la "alianza" entre el Gobierno de Pedro Sánchez con "el señor de Waterloo".

Dicho esto, ha aseverado que no tiene necesidad de poner por escrito sus desacuerdos con la ejecutiva socialista, a pesar de que considere que "hay cosas que cambiar".

LA LEGISLATURA "ES UNA MUERTE A PELLIZCOS"

En otro orden de cosas, Díaz y el senador también entrevistado también en el mismo programa de 'Cuatro', Juan Lobato, han coincidido en que "cuanto más dure la legislatura, más crece la ultraderecha" y en que ésta está condicionada por los votos de las minorías parlamentarias.

A este respecto, la expresidenta andaluza ha agregado que, si por ella fuera, "ya habría convocado elecciones" para acabar con lo que ha considerado "una muerte a pellizcos".

"Creo que cada día que pasa nos va a ser más difícil ser una alternativa", ha espetado Susana Díaz respecto a las posibilidades electorales del PSOE y la importancia de llamar a las urnas cuando encuentren una "ventana de oportunidad".

Por su parte, Lobato ha apostillado que las formas del PSOE son las que han inclinado a una parte del electorado a votar por Vox. Por ello, ha invitado a entender a los votantes del partido liderado por Santiago Abascal "en vez de llamarles fachas".