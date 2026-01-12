Morant, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "No lo he leído, entre otras cosas porque no me interesa"

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que no ha leído el manifiesto que ha publicado este lunes el exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla con el que este quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que le han llevado Pedro Sánchez porque, según ha asegurado, no le "interesa".

De este modo se ha referido, en declaraciones a los medios en València, al ser preguntada por el texto del exministro, que carga contra las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo" que ha impulsado a su juicio el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El texto plantea un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". "Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado", reza el escrito.

Cuestionada por su opinión como secretaria general del PSPV sobre este manifiesto, Diana Morant ha espetado: "No lo he leído, entre otras cosas porque no me interesa".