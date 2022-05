El PSOE niega que la destitución de la directora del CNI sea una "cesión" a los independentistas

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha negado este martes que la destitución de la directora del (CNI), Paz Esteban, pueda interpretarse como una "cesión" a formaciones independentistas que fueron espiadas con el programa 'Pegasus' para que sigan prestando apoyo parlamentario al Ejecutivo de coalición.

"No hay ningún tipo de cesión", ha comentado Gómez en rueda de prensa en respuesta al PP, Vox y Ciudadanos que ven el cese de Esteban como un intento del presidente Pedro Sánchez de contentar a sus socios parlamentarios.

Además, ha insistido en que el PSOE no valora la posibilidad de dar vía libre a una comisión de investigación en el Congreso como la que reclaman no sólo los partidos que han sido espiados por 'Pegasus' según la plataforma 'The Citizen Lab' sino también Unidas Podemos, el socio minoritario del Ejecutivo.

Sí ha garantizado que el Gobierno continuará abordando este tema desde la "legalidad" y la "transparencia", recordando que el propio Sánchez va a comparecer la semana del 25 de mayo para hablar de este particular.