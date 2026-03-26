El PSOE permitirá aprobar la enmienda del PP en el Congreso para mantener 'Ibiza' en la Constitución en vez de 'Eivissa'

Archivo - Un ejemplar de la Constitución Española, en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, a 4 de diciembre de 2021, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado este jueves que permitirá aprobar en el Congreso la enmienda del PP a la reforma constitucional sobre Formentera para que la Constitución mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

Durante el debate en el Congreso, la diputada socialista Milena Herrera ha adelantado que su grupo se abstendrá en la votación de esta enmienda para garantizar el apoyo del PP a la reforma constitucional, ya que era imprescindible porque se requiere de una mayoría de tres quintos del Congreso.

"Los socialistas estamos aquí y nuestro voto no va a poner en peligro el senador de Formentera. Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador", ha sostenido la diputada del PSOE.

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