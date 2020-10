El PSOE pide al Congreso condenar los mensajes de odio político y PP, Vox y Cs le sacan los ataques al Rey

ERC, Bildu, Junts, BNG y la CUP avanzan que se abstendrán como "castigo" frente a la "hipocresía" de los socialistas con la ultraderecha

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este martes apoyo para que el Congreso condene la difusión de videos o mensajes de odio por motivos políticos y reafirme su compromiso con la convivencia democrática y tanto el PP, como Vox y Ciudadanos le han recordado los ataques contra el Rey de las últimas semanas pero también contra el Poder Judicial o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También ha recibido críticas de las fuerzas independentistas que creen que esta propuesta es "limitada".

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha subido a la tribuna a defender esta proposición no de ley y ha dedicado buena parte de su intervención a culpar a la "ultraderecha" de Vox del deterioro de la convivencia en España al promover, ha dicho, valores "incívicos", "fomentar" el odio contra feministas, inmigrantes o políticos progresistas o "justificar" regímenes totalitarios.

Frente a este discurso "simple, falaz, zafio, pueril e incluso paleto", Simancas ha defendido que el Congreso no puede quedarse "de brazos cruzados" porque Vox es un "peligro" para la democracia en tanto que "juega a la antipolítica" y se dedica a sembrar "la semilla de odio" en el país.

En concreto, ha denunciado que el líder de Vox, Santiago Abascal, reivindicase recientemente los gobiernos de la dictadura o que hayan promovido la retirada del callejero de Madrid de los nombres de Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto.

UNIDAS PODEMOS LA VE "CORTA"

Una reflexión que ha compartido su socio de Gobierno, Unidas Podemos, cuya diputada Lucía Muñoz Dalda ha sido la única que ha adelantado su voto a favor de esta iniciativa pese a considerar que se queda "corta".

También es insuficiente para todas las fuerzas independentistas, esto es Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, la CUP y BNG, que han avanzado que se abstendrán cuando se vote este jueves como "castigo" ante la "hipocresía" del PSOE frente al odio que fomentan desde la ultraderecha.

"Las izquierdas no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el fascismo, y no hay mayor ejercicio antifascista que el que ustedes (el PSOE) desaprovechan y no hacen en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha resumido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Al fascismo no se le avisa, se le combate", ha apuntado, por su parte, su homóloga de Junts, Laura Borràs, quien ha censurado que el PSOE no haya condenado en los últimos meses la quema del muñeco del expresidente Carles Puigdemont en una localidad sevillana donde gobierna o hablen de convivencia democrática cuando no respetan las urnas en Cataluña.

"Para luchar contra el odio y el fanatismo hace falta más valentía y menos hipocresía", ha abundado Jon Iñarritu, de Bildu, mientras que Albert Botrán, de la CUP, ha puesto el acento en los discursos del odio que, a su juicio, está "tan bien insertados" en el nacionalismo español, y el PNV, a través de Joseba Aguirretxea, ha lamentado que el rechazo al odio que impulsa el PSOE con esta propuesta esté unido al apoyo a la Constitución, a la unidad del Estado y al Rey.

"CUÁNTA MISERIA MORAL"

En Vox, al que los socialistas han dirigido buena parte de sus reproches, la diputada María de la Cabeza Ruiz Solas ha denunciado que el PSOE pretenda que el Congreso reafirme su compromiso con la convivencia cuando Simancas ha hecho "la mayor demostración de odio y fanatismo" contra su partido. "Su sectarismo no tiene limites ¡Cuánta miseria moral!", ha clamado.

En todo caso, ha condenado el vídeo sobre el que el PSOE base su propuesta, uno en el que un hombre dispara contra fotografías de miembros del Gobierno, porque Vox rechaza "todo tipo de odio y fanatismo" pero ha llamado a hacer lo propio contra los ataques a la patria, la historia, los valores cristianos, pero también a la Corona, el Poder Judicial o a partidos como el suyo, los cuales, se ha quejado, justifican como "libertad de expresión o jarabe democrático". "Hacen lo mismo que los nazis con los judíos", ha llegado a decir.

En la misma línea, Teresa Jiménez Becerril, del PP, ha censurado la "hipocresía" del PSOE porque dicen rechazar la violencia pero permiten, por ejemplo, que Bildu decapite la figura del Rey en Navarra. "Ustedes no tienen autoridad moral para hablar de delitos de odio cuando negocian con quienes asesinaron a mi hermano o les aplauden", les ha soltado a los socialistas.

Jiménez Becerril también ha dicho que su partido condena cualquier delito de odio "venga de donde venga" y no sólo los que afectan al PSOE, y en este sentido ha instado también a acabar con la "barra libre" de "humillaciones" no sólo a las víctimas del terrorismo sino también al Rey, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los órganos constitucionales. "¿Quemar fotos del Rey no es un delito de odio? ¿Vejar a la Guardia Civil no es fanatismo", ha planteado.

Por último, desde Ciudadanos Guillermo Díaz también ha recordado a los socialistas los ataques "constantes" al Rey y la quema de su efigie como mensajes de odio que no han incluido en su propuesta y ha cuestionado que disparar fotos con escopeta lo vean como una "expresión política". "Si es así, es que pasan demasiado tiempo con Bildu", les ha dicho y les ha advertido de que si realmente les preocupa el odio se "planten" frente al nacionalismo.