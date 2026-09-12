El PSOE pide un pacto de Estado en Educación tras los "lamentables" resultados del informe PISA

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reclamado un pacto de Estado en materia de Educación tras los últimos resultados del informe PISA, que ha calificado de "lamentables".

Al ser interrogada sobre la responsabilidad del Gobierno Central tras el reciente informe --los peores resultados históricos en Lectura, Matemáticas y Ciencias-- ha recalcado que las competencias en Educación están en manos de las comunidades autónomas, según ha indicado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press.

"El gobierno o los gobiernos, porque estamos en un país donde las competencias, muchas, están delegadas y yo no quiero acusar ni uno más ni uno menos", ha indicado, haciendo hincapié en que le preocupa "como madre" el nivel educativo que refleja el documento, que evalúa a alumnos de 15 años de los países de la OCDE.

"Cuando el resultado es el que es y es tan lamentable como el que ha sido, creo que es el momento de hacer un pacto de Estado", ha indicado después de que los alumnos españoles quedasen por detrás de la media de la OCDE en Lectura. También han caído los registros en Matemáticas y Ciencias respecto al anterior informe, el del año 2022.

En todo caso se muestra poco convencida de que pueda salir adelante este acuerdo con el PP de Alberto Núñez Feijóo y reprocha que no han conseguido firmar acuerdos de este tipo sobre otras materias sensibles como la vivienda o la crisis en Ceuta.

La portavoz socialista acusa al PP de esta falta de pactos de Estado en los "temas importantes que afectan a España" y consideran por tanto que "se les cae la bandera" y solo buscan rédito electoral.