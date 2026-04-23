El PSOE acusa al PP de bloquear la causa sobre la infiltración informática en el Senado: "¿Qué tiene que ocultar?"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado a los 'populares' de bloquear en la Mesa del Senado la posibilidad de que la institución se persone en la causa que investiga la intromisión informática producida hace un año en la Cámara Alta, por la que fueron despedidos dos trabajadores.

"¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué no quiere formar parte de una investigación que afecta directamente a la seguridad de la Cámara?", se ha preguntado el PSOE en un comunicado.

Y es que los socialistas han pedido esta personación después que se conociera que un juzgado de instrucción ha abierto una causa sobre asunto después de la presentación de una denuncia por la Fiscalía, aunque la Mesa del Senado, según el PSOE, lo ha descartado.

En concreto, el propio Senado abrió una investigación interna para dilucidar si, al margen de los dos trabajadores despedidos, hubo otras dos personas de la institución que accedieron a material informático de varios senadores, concluyendo que lo hicieron de manera lícita.

Además, el propio Senado concluyó que los dos trabajadores despedidos accedieron a material informático únicamente por una cuestión "personal", para un proceso de promoción laboral.

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, descartó la posibilidad de realizar una investigación externa, negando que hubiera espionaje a senadores, como sugería el PSOE, denunciando el "bulo que se pretendió generar".

Sin embargo, los socialistas ahora han acusado a Pedro Rollán de "rebajar el alcance de este escándalo". Por ello, el PSOE ha exigido a la Mesa del Senado "que esta vez actúe con transparencia, agilidad y lealtad, y no ponga trabajas a la investigación de este posible caso de espionaje informático".