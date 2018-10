PSOE y Podemos rechazan la iniciativa del PP para exigir más explicaciones a Pedro Duque sobre su patrimonio

Publicado 23/10/2018 20:30:35 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Unidos Podemos han rechazado este martes por innecesaria una moción planteada por el PP en el Pleno del Congreso reclamando una comparecencia inmediata del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para ofrecer más explicaciones sobre su sociedad patrimonial.

En concreto, en la moción del PP se proponía al Congreso instar al Gobierno a que "el ministro de Ciencia comparezca de manera inmediata en comisión para que aclare todo lo relacionado con su sociedad patrimonial, aporte la documentación correspondiente al autoalquiler y su reflejo contable en las cuentas de la sociedad, así como que se ratifique en todo cuanto afirmó en rueda de prensa el pasado 27 de septiembre".

En su texto, recogido por Europa Press, el PP alegaba que desde que saltó la polémica ese 27 de septiembre, el ministro Duque se "esconde" del Parlamento y "ha desaparecido" pese a que tiene pendiente peticiones de comparecencia y preguntas.

PP Y CS NO SE CREEN EL ÚLTIMO INFORME DEL MINISTRO

Este mismo lunes el ministro difundió un informe técnico sobre la sociedad patrimonial constituida con su esposa en el que se asegura que esa fórmula supuso "un perjuicio para los copartícipes", al "pagar más impuestos de los que les correspondería". "Por si cabía aún alguna duda: ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar. No la creamos para pagar menos impuestos, y estamos al corriente", publicó Duque en su cuenta de Twitter.

Al presentar la moción, el diputado del PP Fernando Martínez Maíllo ha asegurado que Duque creó una sociedad instrumental para pagar menos impuestos y por eso no se cree el documento del lunes. A su juicio, es necesario que Duque comparezca en el Congreso y, si sigue sin hacerlo, el PP no va a parar hasta conseguirlo. "Si hay que traerlo de un ronzal, lo haremos", ha dicho, para añadir que "si tiene miedo, no puede, no sabe o no le dejan, igual no puede formar parte de este mal Gobierno de España.

La exigencia de más explicaciones ha sido respaldada por Ciudadanos, cuyo portavoz en temas de Hacienda, Francisco de la Torre, ha tachado de "tomadura de pelo" el documento hecho público por Duque, máxime cuando asegura haber pagado más impuestos de los que le correspondían.

RUIDO MEDIÁTICO

Por contra, tanto el PDeCAT como el PNV han criticado que el PP hayan utilizado una moción para reclamar la presencia de Duque, cuando existen otros mecanismos parlamentarios para hacerlo. Aunque sí creen que sus explicaciones son necesarias, apuntan que esta iniciativa 'popular' no es más que una "operación de márketing".

El secretario general de Unidos Podemos, Txema Guijarro, reconoce que Pedro Duque "no se ha explicado todo lo que tenía que haberse explicado", pero cree que el PP "juega al Y tú mas". Aunque el grupo confederal había anunciado abstención el día anterior, en la votación han optado por votar en contra alegando que la moción "no tiene sentido".

Por último, la socialista Patricia Blanquer ha desechado la propuesta del PP al considerar que "no tiene más sentido que el ruido mediático" y que "no hay causa alguna" que justifique este debate en el Pleno del Congreso ya que el PP ya tiene pedida la comparecencia por el cauce ordinario.