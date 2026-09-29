PSOE y PP apoyan en el Congreso el plan de Sumar para frenar el proyecto de torre remota en el aeropuerto de Menorca

Archivo - Una torre de control en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, a 19 de noviembre de 2021, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa de Sumar que pretende "paralizar definitivamente" el proyecto de torre remota en el aeropuerto de Menorca y urge a construir una nueva torre de control física en esta infraestructura.

La proposición no de ley --iniciativa no legislativa-- de Sumar ha contado con el apoyo de PSOE, PP, BNG y ERC, mientras que Junts ha optado por abstenerse y Vox ha votado en contra. El texto de la iniciativa obliga al Gobierno a tomar las "medidas oportunas" para que tanto Aena como Enaire lleven a cabo estas actuaciones en el aeropuerto de Menorca.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar también propone "asegurar la plantilla mínima necesaria en el Aeropuerto de Menorca, tanto de controladores como de técnicos de mantenimiento de navegación aérea, de acuerdo a las necesidades del servido y a la normativa y reglamentación aplicable".

"Está claro que es imposible que en un plazo breve funcione el proyecto de torre remota. Y la torre actual, aunque Aena realiza inversiones que no dejan de ser parches, tiene problemas estructurales serios que se agravan día tras día, empeorando la situación, además de albergar placas de fibrocemento (amianto) que aconsejan su desmantelamiento y posterior demolición", argumenta Sumar en su exposición de motivos.

Por eso, urgen a construir una nueva torre física: "No reconocer la grave situación actual puede terminar por provocar problemas de operatividad que, en una isla, podrían tener repercusiones sociales y económicas tremendas".