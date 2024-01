PSOE y PP vetan en el Congreso todas las enmiendas a la reforma constitucional ajenas a artículo 49

El PNV quería hablar de autodeterminación y del Rey y Sumar recuperar el Derecho Civil valenciano y un senador para Formentera



MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP han vetado en la Mesa del Congreso la tramitación todas las enmiendas que se han presentado a la reforma constitucional de la discapacidad por ser ajenas al artículo 49 que se pretende modificar para eliminar el término "disminuidos", una decisión de la que se han desmarcado los representantes de Sumar en el órgano rector de la Cámara, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Mesa ha mantenido una reunión telemática después de que, a las dos de la tarde, finalizara el plazo para que los grupos enmendaran la reforma que empezó a debatirse este martes en el Pleno del Congreso.

En ese encuentro se han analizado las propuestas presentadas por Sumar y el PNV y ninguna ha pasado el corte, puesto que todas eran ajenas al artículo 49. Así, la reforma será aprobada este jueves en el Pleno del Congreso tal y como la registraron el PSOE y el PP el pasado 29 de diciembre.

TAMPOCO REFERÉNDUM

La modificación del artículo 49 estaba sobre la mesa desde 2018 y decayó dos veces por falta de acuerdo. El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaron en su última reunión llevarla a cabo por el procedimiento de urgencia, sin aceptar enmiendas que no estuvieran pactadas y sin referéndum.

Pero tanto el PNV como dos de los partidos de la coalición Sumar sí aprovecharon para intentar colar sus aportaciones. Desde la plataforma que lidera Yolanda Díaz, Compromís registró un texto para reconocer en la Constitución el Derecho Civil valenciano que el TC anuló del estatuto autonómico y Mès propuso otorgar a la isla de Formentera un senador propio, en vez del que comparte con Ibiza.

Por su parte, el PNV presentó once enmiendas para, entre otras cosas, reconocer la autodeterminación de Cataluña y Euskadi, eliminar el artículo 155 que permite intervenir una comunidad, limitar la inviolabilidad del Rey y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial. Son las mismas enmiendas que registraron en diciembre de 2022 en el anterior intento de reforma del artículo 49 y a las que la Mesa no puso pega alguna.

Sin embargo, los dos partidos mayoritarios se han conjurado para no dejar pasar ninguna enmienda que no se refiera al artículo 49 de la Constitución, ya que la proposición de ley que registraron a finales de diciembre se limita exclusivamente a ese punto y no abre 'el melón' de la revisión general de la Carta Magna.

COMO SE HIZO EN 2011 CON LA REFORMA DEL 135

Socialistas y 'populares' se han amparado en el criterio que ya aplicaron en la última reforma constitucional, la que se acometió en agosto de 2011 para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria en el artículo 135. En aquella ocasión, los dos grandes partidos impidieron que se debatieran otras propuestas referidas a otros asuntos.

En rueda de prensa, este martes el portavoz socialista, Patxi López, dijo entender que todos los grupos parlamentarios, incluso el PSOE, tengan ideas para modificar el articulado de la Constitución de 1978, pero recalcó que la reforma del artículo 19 nace de un acuerdo unánime de las Cortes y su alcance se limita "exclusivamente" a ese artículo 49. "No nos oponemos a ver otras propuestas, pero eso tendrá su momento, que no es éste", comentó.