PSOE, PP y Vox impiden que Sumar impulse en el Congreso un referéndum para decidir sobre el proyecto de Altri en Galicia

Archivo - Decenas de personas tras una pancarta en una concentración contra la multinacional Altri, convocada por la plataforma Ulloa Viva, Ecologistas en Acción y Greenpeace, frente al Congreso de los Diputados, a 8 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado este martes en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso una iniciativa de Sumar en la que proponía adoptar las medidas necesarias para que la decisión de instalar la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo) no pueda adoptarse sin el apoyo de la ciudadanía afectada mediante un referéndum consultivo, mientras que el PSOE ha optado por la abstención, que a la postre ha sido definitiva para que no saliera adelante.

La proposición no de ley --iniciativa no vinculante-- de Sumar sí que ha sumado el apoyo de EH Bildu, BNG y ERC, aunque ha sido insuficiente para que saliera adelante. En cualquier caso, el texto expresaba su rechazo frontal al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y apuesta por "garantizar la transición hacia un modelo de industrialización verde".

Del mismo modo, Sumar pedía al Gobierno denegar la solicitud de concesión de 250 millones de euros de los fondos Next Generation al proyecto Altri, "por su manifiesta incompatibilidad con los criterios establecidos por la Unión Europea, especialmente por su daño medioambiental".

Por otra parte, el Senado ha rechazado otra iniciativa del BNG sobre este mismo asunto, en la que insistían en pedir al Gobierno que se revise "con rigor" el proyecto de Altri y que se tengan en cuenta "las numerosas alegaciones presentadas por parte de distintos colectivos, organizaciones y entidades de todos los ámbitos en el proceso de Información Pública".

En el texto, el BNG también quería que el Gobierno rechace la inclusión del proyecto Altri entre las propuestas con financiación a cargo de ayudas públicas, "por su enorme impacto ambiental, su afectación a la actividad agroganadera, a los recursos hídricos, al ecosistema del río Ulla, a la riqueza marisquera y pesquera de la Ría de Arousa y a espacios de la Red Natura, incumpliendo claramente los criterios establecidos por la Unión Europea para la promoción de la inversión sostenible y que indican que los proyectos deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones ecológicas".