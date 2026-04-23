El PSOE propone al Congreso redactar un Estatuto jurídico de personas desaparecidas

Comparecencia en el Congreso de Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSDGlobal - GRUPO SOCIALISTA

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso la solicitud de creación de una subcomisión para la elaboración de un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, en el seno de la Comisión de Interior.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que sus trabajos se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias; recuperar iniciativas y propuestas previas; recabar aportaciones del Tercer Sector Social, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y de las administraciones públicas, así como de la Abogacía y la Psicología; y elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.

La subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas a tomar para la elaboración de ese Estatuto, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación, y contará con un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.

UN PROBLEMA QUE TRASCIENDE FAMILIARES Y ALLEGADOS

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Socialista señala que la desaparición de una persona afecta no solo a quien desaparece, sino también a sus familiares y allegados, y añade que los problemas que surgen cuando una persona desaparece sin causa aparente son de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.

El texto recuerda que en 2010 el Congreso declaró de forma unánime el 9 de marzo como Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, y que tres años después se creó una Comisión Especial en el Senado para estudiar esta problemática, concluyendo que debía tratarse de forma global como una política de Estado.

Asimismo, un decreto de 2017 incluyó el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, y después se han impulsado planes estratégicos en esta materia y que el protocolo policial de actuación ante desapariciones ha sido actualizado recientemente en una instrucción.

No obstante, el PSOE considera que quedan iniciativas importantes por abordar, como dotar de un estatus jurídico a las víctimas, tanto directas como indirectas, de las desapariciones. Y recuerda la intervención de Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal, en la Comisión de Interior en 2025 para solicitar que el borrador del Estatuto deje de ser un proyecto y se tramite como ley.

RESPUESTAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO, SOCIAL Y ASISTENCIAL

El portavoz socialista de Interior, David Serrada, ha señalado que siempre han estado receptivos a las demandas de las asociaciones que representan al colectivo de desaparecidos sin causa aparente y el objetivo de la subcomisión es "obtener opiniones plurales, generar debate y decidir qué pasos dar en el Congreso" para promover ese Estatuto jurídico básico para amparar a las personas desaparecidas y a sus familias y ofrecerles respuestas en los ámbitos jurídico, social, asistencial y de apoyo.

Serrada ha subrayado además que su partido conoce las demandas del colectivo y que es momento de "seguir escuchándolos", de "trabajar para poner soluciones encima de la mesa" y de alcanzar el "consenso político necesario" para abordar los cambios legislativos necesarios para proteger a "miles de familias" que atraviesan una situación "tan dolorosa como la que sufren".