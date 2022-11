El PSOE quiere que el Congreso rinda homenaje a Rafael del Riego en el bicentenario del Trienio Liberal

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE quiere que el Congreso reconozca la figura del general Rafael del Riego quien, con el pronunciamiento en favor de la Constitución de 1812 que protagonizó en 1820 en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, dio paso al Trienio Liberal, del que ahora se conmemora del bicentenario.

Con el objetivo de rendir homenaje al que consideran "una de las figuras clave" en la Historia contemporánea de España, los socialistas han registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PSOE destaca que el Trienio Liberal, que se extendió hasta 1823, fue el primer periodo de una actividad parlamentaria continuada en nuestro país durante el que se pudieron llevar a la práctica en todo el territorio nacional algunas de las medidas ideadas en las Cortes de Cádiz.

Diputado por su Asturias natal, Riego llegó a ser presidente de las Cortes en 1822 durante sólo un mes, pero que le sirvió para tomar algunas decisiones importantes como la creación del 'Diario de Sesiones', entonces llamado 'Diario de Cortes'.

Los socialistas recuerdan cómo en la apertura solemne de aquella legislatura, Rafael del Riego recordó a Fernando VII que "el verdadero poder y grandeza del monarca consiste únicamente en el exacto cumplimiento de las leyes y que la labor de las Cortes era "asegurar para siempre el goce de las libertades del pueblo español".

REBAJA DE LAS DIETAS Y RENUNCIA A SU PENSIÓN

Además, reseñan que durante su presidencia se acordó por unanimidad la renuncia de dos diputados a la cuarta parte de las dietas que percibían con el fin de "contribuir al alivio de las urgencias públicas". Y añaden que él mismo renunció a la pensión de 80.000 reales que le habían otorgado las propias Cortes como "recompensa nacional", una ayuda inaceptable, según dijo, por sus "principios" y su "corazón" de "hombre honrado".

"Las Cortes (...) no se empeñarán en angustiar mi corazón ni en hacer que me mire a mí mismo con ojos de desaprobación y desconcierto. No soy rico; más el sueldo del destino que la Patria ha confiado al cuidado de mis cortas luces y talentos satisfice y con ventajas, a todas mis necesidades", argumentó el general.

Por todo esto y por "su contribución a la consolidación de las libertades", el PSOE plantea que el Congreso reconozca su figura, así como el papel del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan como escenario histórico del pronunciamiento que abrió camino al Trienio Liberal.

El general Riego fue ahorcado en la madrileña plaza de la Cebada siete meses después de la entrada en España de 'Los cien mil hijos de San Luis', los soldados franceses que ayudaron a restaurar el absolutismo en la figura de Fernando VII.