El PSOE rebaja la opinión de Puigdemont a "la de un fugado" y defiende la mesa de diálogo: "No es ningún engaño"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Critina Narbona, ha asegurado que las críticas a la mesa de diálogo que se lanzaron este domingo en el acto en Perpiñan protagonizado por Carles Puigdemont no cambian lo acordado en ese foro, que "no es ningún engaño", como afirmó la ex consejera catalana Clara Ponsatí.

En rueda de prensa tras la Ejecutivo del PSOE celebrada este lunes, Narbona ha rebajado las opiniones de Puigdemont a las de una persona fugada de la Justicia "que se tiene que ir a 40 kilómetros de la frontera" de Francia con España para celebrar ese acto, no las de opiniones expresadas en la mesa. "Es más, cuanto más chillen algunos contra esa mesa más útil puede ser", ha añadido.