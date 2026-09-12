El PSOE rechaza las críticas por no anticipar la crisis de Ceuta: "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se ha revuelto ante las críticas al Gobierno de la mayoría de grupos parlamentarios --socios y oposición-- por no prever la crisis de Ceuta con la información con la que contaban. "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar", ha lanzado.

De este modo ha defendido que la situación en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta "no era extraordinaria" sino la habitual de "todos los veranos" y por tanto defiende que "nadie pudo predecir" la llegada de más de 70.000 personas en 48 horas.

En plena polémica sobre la actuación del Ejecutivo y la información previa que recibió por parte de los servicios de inteligencia, la portavoz socialista ha sostenido que los "avisos" que se lanzaron formaban parte de la normalidad y no indicaban que se fuera a producir el "asalto masivo" que terminó sucediendo.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Mínguez ha recalcado que, a su juicio, las situaciones en el entorno de Ceuta "no han sido extraordinarias" y que por ser ciudad fronteriza vive circunstancias parecidas "casi todos los veranos" al igual que sucede en otros lugares de llegada habitual de inmigrantes como "Canarias o Italia".

"El propio CNI, la policía fronteriza, ellos prevén movimientos de gente, avisos, preavisos y se refuerzan y se coordinan, pero lo que nadie pudo adivinar, lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo", ha recalcado, al ser cuestionada por los reproches lanzados desde la oposición y también de la mayoría de sus socios parlamentarios. "Desde Madrid, desde el asfalto, es muy fácil opinar, lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta", ha señalado.

El CNI intercambió mensajes con el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, --el único cargo que ha dimitido hasta el momento por esta crisis-- en los que los servicios de inteligencia indicaban que había un llamamiento a asaltar la valla en grupos de redes sociales con unos 180.000 integrantes.

Para PP y Vox son la prueba de que el Ejecutivo de Sánchez estaba sobre aviso de lo que podía pasar y no actuó pero otros grupos como PNV, ERC, Junts, Coalición Canaria y Compromís también reprocharon la falta de diligencia del Ejecutivo ante los avisos del CNI.

PIDE EVITAR LA "BATALLA ELECTORAL" EN CEUTA

No obstante, Mínguez ha dirigido sus críticas principalmente contra el PP, rechazando su propuesta para reformar la Ley de Extranjería y recuperar las llamadas 'devoluciones en caliente'. "Se tienen que hacer medidas acordes a la ley", ha indicado. A su juicio, cada vez se distingue menos a PP y Vox. "Cuando Santiago Abascal da un paso, Feijóo da dos más", reprocha.

Finalmente ha dicho que la normalidad llegará a Ceuta cuando los partidos políticos dejen de verla como un caladero de votos y consideren que se pueden aprovechar de esta crisis para obtener rédito electoral. "Ceuta no puede convertirse en batalla electoral", ha reprochado.