El PSOE se recupera en el CIS de enero, pero ve recortada su ventaja sobre el PP a 8,7 puntos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electora

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero, dado a conocer este viernes, vuelve a situar en cabeza al PSOE, que se recupera tres décimas y se anota un 31,7%, pero al mismo tiempo ve recortada su ventaja a 8,7 puntos porque el PP sube un poco más y marca un 23% de estimación de voto.

Es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica, y las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con Esquerra.

La tercera plaza vuelve a ser para Vox, que se mantiene estable con un apoyo del 17,7%, mientras que Sumar sólo llega al 7,2%, con Podemos en el 3,5%.

Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado 'Alvise' Pérez, vuelve al 1,8% después de que el mes anterior marcara récord con el 2,4%.

