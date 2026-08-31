El PSOE reitera su "tranquilidad" ante las pesquisas judiciales sobre sus cuentas: "No ha habido financiación irregular"

1113277.1.260.149.20260831144209 La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha insistido este lunes en mostrar "tranquilidad" ante la posibilidad de que su partido pueda ser imputado como persona jurídica en alguna de las investigaciones abiertas sobre sus cuentas y ha aseverado que la formación "no se ha financiado de manera irregular".

Mínguez se ha pronunciado así, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva, preguntada por las palabras del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no haya descartado en una entrevista radiofónica en la 'cadena SER' que su formación política pueda terminar imputada, aunque ha recalcado que "una imputación no es una condena" y ha vuelto a defender que el PSOE no se ha financiado irregularmente.

"Sobre la imputación o no del Partido Socialista, la verdad es que nosotros estamos muy tranquilos. El PSOE no se ha financiado de manera irregular", ha afirmado Mínguez, quien ha añadido que "en este país solo hay un partido, no solo imputado, sino condenado por corrupción, que es el Partido Popular", en referencia a la sentencia del caso Gürtel.