El PSOE reivindica su respuesta en una crisis económica frente al modelo del PP

El PSOE ha reivindicado este martes su capacidad de gestión ante "la peor crisis económica" de la historia reciente de España frente al modelo de austeridad y recortes que implantó el PP en 2012. "No es lo mismo recortar la sanidad que reforzarla. No es lo mismo rescatar bancos que personas. No es lo mismo superar una crisis con la derecha que con un gobierno progresista", es el mensaje que el partido está difundiendo en las redes sociales.

La formación ha elaborado un vídeo en el que recuerda cómo "la derecha" gestionó la última crisis financiera mundial, acrecentada en España al pinchar la burbuja inmobiliaria, y que le permite contraponer los ajustes llevados a cabo por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que no menciona específicamente, con las medidas económicas que hasta la fecha ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al frenazo de la actividad económica que ha provocado la emergencia sanitaria del coronavirus.

"Tenemos miedo a vivir eso de nuevo. Pero hay formas y formas de enfrentarnos a una crisis", sostiene el PSOE en su vídeo, donde afirma que "en 2012 la derecha facilitaba los despidos" o "se permitía despedir a los trabajadores por ir al médico", mientras que los reales decretos "aprobados por el Gobierno progresista los encarece" y ahora "se prohíbe" despedir a un empleado que acumule bajas médicas reiteradas.

SIN MENCIÓN A UNIDAS PODEMOS

Los socialistas, que en ningún momento mencionan en su vídeo que el Gobierno de Pedro Sánchez es una coalición con Unidas Podemos y se refieren al Ejecutivo "progresista", recuerdan los "recortes en sanidad" del año 2012 y ponen en valor que hoy en día todos los autónomos, y no sólo unos pocos como antes, pueden recibir una prestación por cese de actividad.

"En los decretos de 2012 la derecha impulsaba los ERE, que dejaban en la calle a los trabajadores. En los reales decretos de 2020 se impulsan los ERTEs para mantener vivos los empleos. Hoy no se rescatan bancos, se rescatan personas", subraya el PSOE ilustrando esta afirmación en su vídeo con la imagen del expresidente de Bankia Rodrigo Rato tocando la campaña en la salida a Bolsa de la entidad.

Los socialistas sacan pecho de otras medidas sociales que han aprobado como las becas de comedor para la infancia, el bono social eléctrico, la paralización de desahucios durante seis meses, la moratoria de alquileres e hipotecas a hogares vulnerables o la prohibición de cortar el suministro energético mientras dure el estado de alarma o las ayudas para las empleadas del hogar que hayan perdido el empleo o visto reducidos sus ingresos por cese de actividad.

El vídeo finaliza asegurando que el Gobierno ha cumplido su compromiso de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital pese a que esta medida, prevista para el mes de mayo, aún no ha visto la luz.